Интересное дело - о выборной кампании в народе забыли на следующий день. И ведь не поселкового акима выбирали, а руководителя страны!

Ну нет, конечно, не все забыли. Кандидаты еще долго будут вспоминать о поездках в регионы за госсчет, о роскошных приемах на местах, об этом позаботились чиновники. Ведь все прекрасно понимали, что они в одной команде, независимо от партийной принадлежности, и работают на главного претендента - действующего главу государства. Именно этим объясняется полное отсутствие в речах кандидатов какого-нибудь намека на критику Токаева, его интеллектуальной нерешительности в борьбе с кланом Назарбаева. Ведь три года у власти человек, а ожидаемых посадок нет и не предвидится. Исключение составляют участники январских событий - вот их прессуют с наслаждением. Хотя в соцсетях можно узнать о незаконных задержаниях и пытках случайных свидетелей событий в Алматы. Власть мстит за пережитый страх, не анализируя происшедшее, народ до сих пор, спустя почти год, не знает истинных зачинщиков погромов. Пока козлом отпущения назначили Карима Масимова, но основательно потрясти его не решаются, над ним зависает «тень отца Гамлета», не позволяющая открыть тайны ханского двора.

Вот эта атмосфера сильно подрывает веру в Токаева, в справедливость его правления, в решимость что-то кардинально менять. Легко идти по стопам Елбасы, кормя народ обещаниями светлого будущего и не догадываясь, что народ хочет есть не в 2023-м или 2024 году, на которые намечены скромные коррекции пенсий и пособий. Народ голодает сегодня. И скажем, на вовсе не обязательные досрочные выборы было выделено 20 млрд тенге, не считая премиальных для членов избиркомов, «честно» выполнивших задание акиматов. Об этом говорят цифры явки на выборы. В Костанае она всегда не превышала 30-32%, а по области задиралась за счет районов, приближаясь к абсолюту.

В 2010 году наша группа выезжала на довыборы в облмаслихат в Узункольский район. Проехались по поселкам и услышали от селян, что их вообще не приглашают на выборы, избиркомы все делают сами. Мы прикрыли наблюдением три самых крупных участка в райцентре, и ни в одном из них явка не превышала 15% (!). И ведь это не разовое явление - грязные подтасовки происходят на каждых выборах. На следующий день педагоги, а именно они составляют большинство избиркомов, как ни в чем не бывало идут в школы учить ребятишек умному, доброму, вечному. Эта позорная, унижающая людей практика насаждена по всему Казахстану и отбрасывает нас в средневековье.

Что, об этом не знает господин Токаев? Тогда он заведомо неполноценный руководитель, занимающий не свое место. А если знает и ничего не предпринимает, неполноценный вдвойне.

До выборов о пяти претендентах что-то знали их родственники и коллеги по работе. Сегодня об этих безликих людях известно немного больше, но этой известности не позавидуешь, она со знаком минус. Потому как играть в подобных спектаклях - значит себя не уважать.

P. S. Один интересный момент. Помнится, в прежние годы всем претендентам предписывалось на время выборной кампании уходить в отпуск, дабы не использовать должностного или служебного положения. Статья 59 жива и сегодня, но Токаев появлялся на телеэкранах чаще своих конкурентов. А как же ограничение? Почему никто из кандидатов не обратил внимания на вопиющее нарушение закона? Хотя ответ очевиден: их пригласили на игру в поддавки.

В той же статье предусмотрена декларация об активах и обязательствах кандидата и его супруги. Совсем не рядовое требование, расширяющее наше представление о человеке. И что, кто-то из вас видел эту декларацию о доходах и расходах? Такая вот открытость и публичность.

Вообще, к прошедшей кампании немало вопросов. Вроде бы упростили условия регистрации новых политических партий, а их так и не прибавилось. Случайность? Не скажите. Скорее боязнь свежего ветра перемен. Никаких изменений не произошло в избиркомах как по составу, так и по методам работы. Кто-то скажет: а председатель ЦИК поменялся. Да, конечно, на смену одному аппаратчику пришел еще более крутой, и его все в системе устраивает. Комиссии продолжают выдавать на-гора нужную власти цифирь, и им до одного места всякие «Рухани жангыру» или «Жана Казахстан». Нас всех погрузили в болото фальшивых цифр и лживых лозунгов. Господа, но вечно так продолжаться не может! На горизонте вызревает новый кантар, и вы тому виной.

P. S. S. Позабавил эпизод. В Алматы наши доблестные силовики накрыли группу из 7 человек, якобы готовивших госпереворот, изъяли 4 допотопных ружья, 3 столовых ножа, бутылки лимонада. И вы считаете, этого достаточно для госпереворота? Как-то не смешно. Впечатление, что кому-то зачесалось обновить звезды на погонах. Тем более что Новый год на носу... Вот он, Жана Казахстан во всей красе и разнообразии.