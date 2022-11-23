В Катаре стартовал XXII чемпионат мира по футболу, в котором последний раз принимают участие 32 сборные.

Лионель Месси забил свой седьмой гол на чемпионатах мира, но не смог спасти сборную Аргентины от поражения / Фото championat.com

Как известно, с 2026 года число участников финальной части по решению ФИФА вырастет до 48, а команды будут разбиты на 16 групп. В Катаре же сборные 32 стран начали борьбу за выход в 1/8 финала в восьми группах. И в первом матче, прошедшем в городе Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт», где состоялась и церемония открытия чемпионата мира, встречались хозяева турнира - сборная Катара и команда Эквадора, выступающие в группе «А».

Эта игра завершилась со счетом 2:0 в пользу эквадорской сборной, в составе которой дублем отметился 33-летний форвард турецкого «Фенербахче» Эннер Валенсия, впервые в истории чемпионатов мира забивший первый гол с пенальти. Этот пенальти стал и первым в рамках чемпионата мира для эквадорской сборной, для которой этот турнир является четвертым. А Валенсия стал автором пяти последних голов эквадорцев на чемпионатах мира.

Катарская же сборная стала первой командой-хозяйкой в истории чемпионатов мира, уступившей в стартовом матче.

В группе «А» также был сыгран матч Сенегал - Нидерланды. Участвующие в 11-й раз в чемпионатах мира и завоевавшие в 2014 году бронзовые медали нидерландцы победили со счетом 2:0 и впервые в истории сыграли на ноль в четырех матчах подряд. Интересно, что эта игра стала первой в финальной стадии чемпионата мира для 31-летнего защитника команды Нидерландов Вирджила ван Дейка, проводившего 50-й матч за сборную, в составе которой он дебютировал в 2015 году в отборочном матче чемпионата Европы против команды Казахстана, завершившемся победой нидерландцев (2:1).

Сборная Англии с разгрома стартовала на чемпионате мира / Фото championat.com

Два матча были проведены и в группе «В». В первом встречались сборная Англии, выигрывавшая чемпионат мира в 1966 году, и сборная Ирана, принимающая участие в чемпионате мира в шестой раз. Родоначальники футбола были сильнее иранцев - 6:2. Счет открыл забивший первый гол за сборную Англии 19-летний полузащитник Джуд Беллингем, ставший первым игроком, родившимся в 21-м веке, который сумел забить на чемпионате мира. Третий результат в истории чемпионатов мира на счету нападающего сборной Англии Маркуса Рашфорда, забившего гол через 49 секунд после выхода на замену. А нападающий сборной Ирана Мехди Тареми забил самый поздний гол в основное время в истории чемпионатов мира, реализовав пенальти на 103-й минуте матча, ставшего самым продолжительным в истории чемпионатов мира среди встреч, завершившихся в основное время, - в обоих таймах команды провели на поле на 14 минут больше.

Матч же начался с травмы вратаря сборной Ирана Алирезы Беиранванда, попавшего в 2016 году в Книгу рекордов Гиннесса за дальность ввода мяча в игру рукой - 61 м 26 см. Получившего сотрясение мозга голкипера впервые в истории чемпионатов мира поменяли без использования разрешенных пяти замен.

В прошедшем в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али» матче между бронзовым призером чемпионате мира 1930 года сборной США, в 11-й раз пробившейся в финальную часть чемпионата мира, и командой Уэльса была зафиксирована первая ничья - 1:1, а 23-летний капитан сборной США Тайлер Адамс стал самым молодым с 1950 года капитаном на чемпионате мира. До этого матча в ворота во второй раз выступающей на чемпионате мира сборной Уэльса последний раз забивал не кто иной, как Пеле - в 1958 году. А в этот раз автором гола стал Тимоти Веа - сын президента Либерии и бывшего футболиста Джорджа Веа, в 1995 году выигрывавшего «Золотой мяч».

Во вторник прошли первые матчи еще в двух группах. И в первом же матче дня состоялась громкая сенсация - в группе «С» сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии. Счет открыл реализовавший в первом тайме пенальти 35-летний аргентинский нападающий Лионель Месси, для которого это пятый чемпионат мира и четвертый, на котором он забивает, как и бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе, а также португалец Криштиану Роналду.

Но во втором тайме сборная Саудовской Аравии забила два быстрых гола и прервали 36-матчевую серию без поражений сборной Аргентины. Тут уместно вспомнить, что последние три команды, которые обыгрывали аргентинцев на чемпионате мира, доходили до финала. Причем сборные Германии в 2014 году и Франции в 2018 году становились чемпионами, а команда Хорватии уступила как раз французским футболистам.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд после победы своей сборной над аргентинцами объявил выходной день, чтобы жители страны отметили это событие.

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски не реализовал пенальти в матче со сборной Мексики / Фото championat.com

В этой же группе игравшие в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» команды Мексики, выходившей из группы на семи последних чемпионатах мира, и Польши, становившейся бронзовым призером в 1974 и 1982 годах, голов не забили. Причем нападающий польской сборной Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

Не был открыт счет и на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райяне в матче между выступающими в группе «D» сборными Дании и Туниса, в шестой раз принимающими участие в чемпионате мира.

Автор одного из четырех мячей сборной Франции в ворота команды Австралии Килиан Мбаппе / Фото championat.com

В заключительном матче третьего игрового дня сборная Франции встречалась на стадионе «Аль-Джануб» в Аль-Вакре с командой Австралии. В шестой раз принимающие участие в чемпионате мира австралийцы открыли счет в начале матча, однако двукратные чемпионы мира (1998 и 2018 гг.) ответили до финального свистка четырьмя голами, а автор дубля 36-летний игрок «Милана» Оливье Жиру повторил рекорд Тьерри Анри по количеству забитых мячей (51) в составе национальной сборной.

Следующими в борьбу за награды чемпионата вступят команды групп «F» и «Е».