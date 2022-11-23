В четверг, 24 ноября, на севере, юге и западе Костанайской области синоптики ожидают ночью снег, гололед, метель. Днём на большей части области снег и метель. Ветер восточный 9-14, днём 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15, на юге -5 градусов, днём -3...-8, на юге +3 градуса.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае облачно, ночью снег, днём сильный снег и метель, ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 9-14 м/с, днём порывы до 18 м/с. Ночью -10...-12, днём -4...-6 градусов.

- В пятницу, 25 ноября, ночью на большей части Костанайской области снег, на востоке сильный снег, возможна метель, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Ветер восточный, северо-восточный 9-14, ночью порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью и днём -10...-15, на юге -5 градусов.

В Костанае ночью снег, метель. Ветер восточный 9-14 м/с. Ночью и днём -12...-14 градусов.

В субботу погода сменит сильные осадки на трескучие морозы, так как место западного циклона займет антициклон. 26 ноября на территории Костанайской области без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с, температура воздуха ночью -23...-28, на юге и западе -20 градусов, днём -20...-25, на юге -17 градусов.

В Костанае без осадков, туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью -26...-28, днём -20...-22 градуса.