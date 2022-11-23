Он также предложил разработать новый пакет стимулов для вкладчиков, передает Informburo.kz.

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Депутат мажилиса Аманжан Жамалов обратился к премьер-министру Алихану Смаилову и председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой с запросом, в котором предложил снизить пороги достаточности использования пенсионных накоплений.

"Я думаю те, кто использовал свои пенсионные накопления, сегодня на фоне отрицательной доходности ЕНПФ и текущей инфляции, благодарны Касым-Жомарту Кемелевичу (Токаеву. – Авт.) за это решение. На эти средства они купили квартиры, которые уже выросли в цене, поправили своё здоровье и так далее. После поднятия порога достаточности эта инициатива, фактически не имеющая аналогов в мире, сошла на нет. Есть информация, что в других странах уже внимательно изучают и используют наш опыт. Считаю, правительству необходимо вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений, особенно с учётом некорректности расчётов, проведённых при их повышении", – сказал депутат.

По его словам, нужно разработать новый пакет стимулов для вкладчиков. К примеру, дать возможность гражданам изымать часть инвестиционного дохода, если этот инвестиционный доход превышает инфляцию.

Аманжан Жамалов напомнил, что когда создавался Единый накопительный пенсионный фонд в 2013 году, ему передали счета всех частных накопительных фондов, чтобы более эффективно управлять пенсионными накоплениями, а часть из них даже направить на кредитование реальной экономики.

"Спустя девять лет можно сделать грустный вывод, что не получилось ни того, ни другого. Доходность ЕНПФ за последние 12 месяцев (с октября 2021 года по сентябрь 2022 года) составила 7,5%. При этом инфляция уже превысила 18%. То есть реальная доходность далеко отрицательная. Что касается кредитования реальной экономики, то ЕНПФ также не стал источником долгосрочного финансирования. Пенсионные накопления в основном вложены в государственные облигации, ценные бумаги банков и международных финансовых организаций", – подчеркнул мажилисмен.

Он отметил, что в ЕНПФ формально выполнил поручение президента по демонополизации рынка управления пенсионными активами, передав "смешную" сумму в 9 млрд тенге управляющим компаниям, которые показывают доходность ниже, чем у ЕНПФ. Депутат попросил правительство совместно с Агентством по финрегулированию передать активы "реальным частным пенсионным фондам".