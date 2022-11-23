По итогам октября этого года цены на молочные продукты в стране увеличились на 28,2 процента за год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

По данным издания, питьевое молоко подорожало на 28,3 процента, консервированное - на 39,2 процента, кисломолочные продукты - на 29,2 процента. Среди кисломолочных продуктов йогурт вырос в цене на 36,5 процента, кефир - на 19,7 процента, сметана - на 33,6 процента, творог - на 14,8 процента, твердый сыр - на 31,4 процента.

В региональном разрезе рост цен на молочные продукты питания сильнее всего ощутили жители Мангистауской области: плюс 42,2 процента за год. В тройке антилидеров также оказались Карагандинская область (плюс 31,6 процента) и Шымкент (плюс 31,3 процента).

Производство молочных продуктов по итогам января - октября текущего года достигло 396 миллиардов тенге - на 15,8 процента больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

В натуральном выражении выпуск обработанного жидкого молока и сливок сократился на 6,2 процента, до 472,5 тысячи тонн, сливочного масла и спредов - на 9 процентов, до 20,9 тысычи тонн, молочных пастообразных спредов - на 26,6 процента, до 4,7 тысячи тонн, сыра и творога - на 2,5 процента, до 30,5 тысячи тонн, сгущенных молока и сливок - на 5,5 процента, до 7 тысяч тонн, йогурта - на 3 процента, до 191,7 тысячи тонн, шубата - на 37,5 процента, до 2,4 тысячи тонн.

Производство молока в твердой форме увеличилось на 16,3 процента за год, до 6,8 тысячи тонн, кумыса - на 6,7 процента, до 1,3 тысячи тонн.

По итогам января – августа текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на обработанное жидкое молоко и сливки на 96 процентов. За этот период в стране произвели 373,4 тысячи тонн продукции, импортировали - 15,6 тысячи тонн. На экспорт отправили 10,1 тысячи тонн продукции, оставшиеся 378,8 тысячи тонн реализовали на внутреннем рынке.