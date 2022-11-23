Да. Из-за применения песка и соли на дорогах грязь, портятся автомобили, обувь и экология. 50.0% Да. Нужно закупать технику, чтобы сразу убирать выпавший снег с улиц и тротуаров. 33.1% Нет. Главное, чтобы было меньше ДТП на дорогах и падений на тротуарах. А грязь мы потерпим. 7.9% Нет. Невозможно качественно очищать дороги и тротуары без применения песка и соли. 9.0%