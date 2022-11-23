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Два автомобиля столкнулись при обгоне грузовика на трассе в Костанайской области

23 ноября 2022, 12:58 |  Происшествия

ДТП произошло 19 ноября в 15.30 на трассе Качар – Федоровка. 44-летний водитель «Фольсквагена» выехал на встречную полосу, чтобы обогнать большегрузную машину, сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

- Не убедившись в безопаности совершения маневра обгона водитель выехал на полосу встречного движения совершил ДТП с автомобилем «Лада» под управлением 37-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В результате ДТП пострадала пассажир «Фольсквагена». Водители автомобилей в порядке.