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В карточке кинотеатра есть подробное описание, перечислены залы, качество звука и размер экрана, есть фотографии кинозалов и зон ожидания. Указаны две даты: последний день покупки, действительность сертификата. Количество сертификатов не ограничено: смотрите в одиночку, пригласите в кино любимую девушку, компанию однокурсников, устройте креативный день рождения или девичник.

Лучшие блокбастеры декабря в кинотеатрах Алматы

Аватар: Путь воды. Эпическое продолжение истории Джейка, Нейтири и их детей спустя десять лет после событий первой части. У планеты Пандора и смелого народа На'ви снова проблемы с агрессивными захватчиками. Съемки сиквела проходили в Новой Зеландии. Зрителей ждут масштабные подводные приключения и насыщенный драматический сценарий.

Аквамен и Потерянное Королевство. Сиквел истории 2018 года, пятнадцатый фильм вселенной DC Comics. В главных ролях Джейсон Момоа, Яхья Абдул-Матин ІІ. Синопсис обещает интригующий сюжет, грандиозные спецэффекты и новых, весьма неожиданных, персонажей.

Кот в сапогах 2: Последнее желание. У смелого и жизнерадостного Кота 9 жизней, и это помогало ему справляться с трудностями. Увы, лимит исчерпан, осталась девятая жизнь и право на последнее желание. Что будет, если попытаться получить в качестве подарка судьбы еще 9 жизней? Веселый приключенческий мультфильм понравится всей семье.

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