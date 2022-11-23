Как посмотреть кино в Алматы со скидкой до 30%
Билеты, попкорн и кола на любой сеанс лучших кинотеатров Алматы с отличной скидкой? Реальность, если в числе 1,9 миллионов пользователей крупнейшего казахского дисконт-сервиса Chocolife.me. Как купить купон на новое кино в Алматы и какие блокбастеры декабря стоит посмотреть на большом экране?
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На популярном портале скидок выбираете кинотеатр по названию, карте или размеру скидки. Внимательно прочитайте условия: многие промо-акции кинотеатров включают в стоимость купона посещение любого сеанса в любом зале для одного или двоих, колу и попкорн. Полезно оценить рейтинг кинотеатра, почитать отзывы.
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В карточке кинотеатра есть подробное описание, перечислены залы, качество звука и размер экрана, есть фотографии кинозалов и зон ожидания. Указаны две даты: последний день покупки, действительность сертификата. Количество сертификатов не ограничено: смотрите в одиночку, пригласите в кино любимую девушку, компанию однокурсников, устройте креативный день рождения или девичник.
Лучшие блокбастеры декабря в кинотеатрах Алматы
Аватар: Путь воды. Эпическое продолжение истории Джейка, Нейтири и их детей спустя десять лет после событий первой части. У планеты Пандора и смелого народа На'ви снова проблемы с агрессивными захватчиками. Съемки сиквела проходили в Новой Зеландии. Зрителей ждут масштабные подводные приключения и насыщенный драматический сценарий.
Аквамен и Потерянное Королевство. Сиквел истории 2018 года, пятнадцатый фильм вселенной DC Comics. В главных ролях Джейсон Момоа, Яхья Абдул-Матин ІІ. Синопсис обещает интригующий сюжет, грандиозные спецэффекты и новых, весьма неожиданных, персонажей.
Кот в сапогах 2: Последнее желание. У смелого и жизнерадостного Кота 9 жизней, и это помогало ему справляться с трудностями. Увы, лимит исчерпан, осталась девятая жизнь и право на последнее желание. Что будет, если попытаться получить в качестве подарка судьбы еще 9 жизней? Веселый приключенческий мультфильм понравится всей семье.
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