Тело Владимира Борисова нашли сегодня, 22 ноября, при проведении поисковых мероприятий в 15 км от поселка Айет района имени Б. Малина, сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

26-летний мужчина уехал из дома в с. Айет 16 ноября на своей машине и с тех пор его не видели. Его машину нашли спустя пять дней недалеко от станции Тобол возле железнодорожных путей.

- В рамках досудебного расследования проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, которые укажут причину смерти, - отметили в пресс-службе ведомства.