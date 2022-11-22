Пропавшего рудничанина нашли мёртвым в степи
22 ноября 2022, 19:09 | Происшествия
Тело Владимира Борисова нашли сегодня, 22 ноября, при проведении поисковых мероприятий в 15 км от поселка Айет района имени Б. Малина, сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
26-летний мужчина уехал из дома в с. Айет 16 ноября на своей машине и с тех пор его не видели. Его машину нашли спустя пять дней недалеко от станции Тобол возле железнодорожных путей.
- В рамках досудебного расследования проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, которые укажут причину смерти, - отметили в пресс-службе ведомства.
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