Оба автомобиля 18-летний парень угнал 19 ноября с небольшой разницей во времени. Каждый из них он бросил после того, как попал в ДТП. Полиция нашла его в тот же день. Угонщик был в состоянии алкогольного опьянения.

- В управление полиции города Аркалыка 19 ноября поступили заявления о том, что со дворов домов были угнаны сразу два автомобиля – марки «Nissan Primera» и «Toyota Camry». При этом, по словам владельцев авто были не закрыты, - отметили в пресс-службе ДП Костанайской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 18-летний ранее не судимый горожанин, которого удалось установить с помощью камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что молодой человек угнал сначала один автомобиль, совершил ДТП – наехал на бордюр, затем бросил автомашину, украв из салона автомагнитолу. Таким же образом угнал второй автомобиль и так же бросил его после ДТП прихватив магнитолу.

Начаты досудебные расследования по двум статьям УК РК: «Неправомерное завладение автомобилем» и «Кража».