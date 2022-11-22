На площадке СРК «Костанай» прошла вторая двухматчевая серия чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между местным «Тоболом» и нанесшим ему ответный визит клубом «Барсы Атырау».

Под кольцом «Тобола» центровой «Барсов Атырау» Дэвин Гилмор и мощный форвард «Тобола» Кирилл Горнаев / Фото vk.com/bctobol

В октябре, в первом противостоянии сезона в Атырау команды одержали по одной победе. В первой встрече более чем убедительно выиграли «Барсы Атырау», дойдя до трехзначного счета - 107:67, а вот в повторном поединке хозяева не смогли ничего противопоставить нашедшим свою игру баскетболистам «Тобола».

Ко второй очной серии команды подошли с разными турнирными показателями: костанайский клуб возглавлял таблицу регулярного чемпионата, одержав в восьми встречах семь побед и набрав 15 очков, а атыраусцы с тремя победами и 11 набранными очками в таком же количестве проведенных матчей располагались на третьем месте. И все же отдать роль фаворита какой-либо из команд во второй серии было сложно.

В первой встрече в Костанае наставник БК «Тобол» Тимур Султанов выпустил на площадку в стартовой пятерке капитана команды Шаима Куанова, Павла Ильина, Даниила Посашкова, Антона Быкова и Аскара Ахметжана. Гости открыли счет в игре уже на 4-й секунде, однако Быков быстро восстановил равновесие. А вот следующий точный бросок в кольцо состоялся только после четырех минут игры, и его нанес из-за трехочковой линии капитан «Тобола». И до конца первой четверти баскетболисты костанайского клуба не уступали лидерства, доведя свое преимущество до пяти очков - 17:12. Правда заключительные две минуты игрового отрезка вновь оказались нерезультативными.

С мячом Даниил Посашков / Фото vk.com/bctobol

Вторую четверть активнее провели гости, через минуту сравняв счет - 18:18. Однако к середине десятиминутки «Тобол» вновь был лидером, опережая соперника на шесть очков - 28:22. Оставшуюся половину четверти атыраусцы пытались выйти из роли догоняющих, но все же к большому перерыву не смогли опередить костанайских баскетболистов, преимущество которых, правда, осталось минимальным - 36:35.

После перерыва баскетболисты атырауского клуба с новыми силами бросились атаковать кольцо соперника, быстро выйдя вперед и через три с половиной минуты опережая «Тобол» уже на 12 очков - 40:52. К концу третьей четверти, ставшей самой результативной для «Барсов Атырау», гости почти вдвое увеличили свое преимущество - 49:70, а больше половины из набранных за десять минут 35 очков записал на свой счет американский легионер атырауского клуба Дэвин Гилмор.

Заключительные десять минут встречи прошли под знаком превосходства хозяев площадки, но ликвидировать солидное отставание им так и не удалось - 75:88 (17:12, 19:23, 13:35, 26:18).

Самыми результативными в составе «Тобола» в этом матче были Антон Быков, набравший 14 очков, а также отыгравший все 40 минут встречи Шаим Куанов (13) и Кирилл Горнаев (12).

С первых минут повторной встречи инициативу захватили баскетболисты костанайского клуба, вышедшие на игру с той же стартовой пятеркой и через четыре минуты после ее начала оторвавшиеся от гостей на семь очков - 14:7. Однако «Барсы Атырау» медленно, но верно это отставание стали сокращать, и за полторы минуты до окончания первой четверти счет стал равным - 18:18. До конца десятиминутки болельщики стали свидетелями всего одно точного броска, автором которого оказался все тот же Гилмор, вновь набравший большую часть заработанных гостями очков в четверти - 18:20.

На старте второй четверти Быков восстановил равновесие, однако ближе к середине игрового отрезка костанайский клуб снова оказался в роли догоняющего, отставая уже на восемь очков - 28:36. Следующие три минуты «Тобол» провел довольно результативно и сократил отставание до минимума - 42:43. Наставник «Барсов Атырау», специалист из Армении Тигран Гекчян, чтобы сбить наступательный порыв хозяев, взял тайм-аут, после которого гости сумели немного увеличить свое преимущество, вынудив «Тобол» уступать к большому перерыву семь очков - 46:53.

Начало третьей четверти хозяева провели несколько хуже своего соперника, и через три с половиной минуты «Тобол» отставал уже на 12 очков - 53:65. Но костанайские баскетболисты отыграли большую часть отставания и к четвертой четверти уступали лишь четыре очка - 71:75.

Атырауские баскетболисты не смогли помешать капитану «Тобола» Шаиму Куанову нанести победный бросок / Фото vk.com/bctobol

Начав заключительный игровой отрезок с точного броска Павла Ильина, «Тобол» затем больше четырех минут не мог набрать ни одного очка. А атыраусцы тем временем довели количество своих набранных очков до 82. Такая ситуация явно не устраивала ни игроков, ни тренерский штаб «Тобола», взявшего тайм-аут. И к началу девятой минуты четверти отставание костанайского клуба стало минимальным - 84:85. Через минуту ситуация на площадке практически не поменялась - 87:88. И вот, когда до конца матча оставалось две секунды, на бросок из-за трехочковой зоны решился Шаим Куанов. И бросок капитана оказался точным, принеся в итоге победу «Тоболу» - 90:88 (18:20, 28:33, 25:22, 19:13).

Правда, до окончания встречи гости сумели нанести трехочковый бросок по кольцу костанайцев, но так называемого баззер-битера (броска с финальной сиреной), принесшего бы победу гостям, не случилось. После видеопросмотра судьи констатировали, что бросавший мяч еще один американский легионер «Барсов Атырау» Эрик Макгилл все-таки сделал это через мгновение после сирены.

Принесший победу «Тоболу» капитан, вновь проведший больше всех времени на площадке (38 мин. 50 сек.), стал и самым результативным в этой встрече, набрав 23 очка. На одно очко меньше на счету Антона Быкова. Также результативными действиями в составе «Тобола» отметились Кирилл Горнаев, Даниил Посашков - по 12 очков, Аскар Ахметжан - 10, Павел Ильин - 9 и Ануар Симбаев - 2.

Поделив очки с «Барсами Атырау», «Тобол» сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице, а уже 29 и 30 ноября команды вновь встретятся в рамках регулярного чемпионата и проведут третью очную двухматчевую серию. Игры пройдут в Атырау.