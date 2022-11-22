С 29 октября по 21 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) прошли два чемпионата мира по джиу-джитсу JJIF и открытый чемпионат мира AJP (Abu Dhabi ju-jitsu pro), в которых участвовали спортсмены из 68 стран. Команда Костанайской области внесла ощутимый вклад в копилку национальной сборной. 15 спортсменов представили наш регион на международной арене.

Руслан Исраилов взял золото в категории до 85 кг в разделе неваза (борьба в стойке и партере).

В категории мастеров чемпионом мира в весовой категории до 85 кг стал старший тренер Костанайской области по джиу-джитсу, руководитель областной Ассоциации боевых искусств Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.

Мурат Бермухамбетов - чемпион мира среди мастеров до 85 кг

- Полуфинал разделил с представителем из Азербайджана, победил удушающим приёмом. Затем боролись с иорданцем, выиграл у него решением судей, - подытожил Мурат Газизович.

Рамазан КУСАИНОВ удостоился серебряной медали в весовой категории до 94 кг в разделе файтинг и получил вторую серебряную медаль, но уже среди мастеров в разделе неваза.

Рамазан Кусаинов - серебряный призёр чемпионата мира в весе до 94 кг

- В первой схватке боролся с румынцем, сделал болевой рычаг локтя из треугольника, - рассказал он. - Во второй победил также рычагом локтя спортсмена из Черноргории. В финале уступил оценкой андвантаж (активное действие) иранцу.

Ранее Кусаинов выигрывал у иранского оппонента болевым приёмом на чемпионате Азии.

Олжас Сакаулов – бронзовый призёр чемпионатов мира JJIF и AJP

Подполковник полиции Олжас Сакаулов принёс в актив команды бронзовые медали обоих чемпионатов мира (JJIF и AJP) в разделе мастеров до 85 кг.

Ералы Ибраев – бронзовый призёр чемпионата мира среди спортсменов до 14 лет

Среди спортсменов до 18 лет Нурбек Лензатов стал чемпионом в весе до 81 кг по версии JJIF. Третьи места заняли Абулхаир Алибек (до 66 кг), Ибрахим Манарбек (до 110 кг) и Сеилхан Болатбек (до 76 кг).

Алдияр Серик – чемпион мира среди пурпурных поясов в весе до 69 кг

Среди спортсменов до 21 года бронзовыми призерами стали Алдияр Серик (до 69 кг), Алихан Хабибулла (85 кг), Рамазан Абдрахимов (до 95 кг). Однако, в отличие от результата на чемпионате JJIF, Алдияр Серик смог реабилитироваться на открытом чемпионате мира AJP, где взял золотую медаль, денежный приз и пояс чемпиона в дивизионе пурпурных поясов до 69 кг.

Асель Кабдыгалымова - серебряный призёр чемпионата мира среди мастеров в весе до 90 кг

Асель Кабдыгалымова из Лисаковска взяла серебро среди мастеров в весе до 90 кг. Сестры Журабековы показали отличные выступления: Кристина принесла золото в категории среди мастеров до 53 кг, Дина взяла бронзу до 58 кг.

Азымбек Жайсенбаев – чемпион мира в категории мастеров до 62 кг

Тренер Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY Азымбек Жайсенбаев завоевал золото в весе до 62 кг среди мастеров в разделе синих поясов. Алихан Игембек завоевал серебро в весе до 62 кг среди пурпурных поясов.

Самым юным призёром чемпионата мира в составе костанайской команды стал Ералы Ибраев в весовой категории до 34 кг среди спортсменов до 14 лет в разделе жёлтых поясов.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области