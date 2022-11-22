Две ГАЗели, в которых было больше 150 ящиков алкогольной продукции, задержали на ул. Жамбула 21 ноября сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области, передает Polisia.kz.





В дальнейшем, по улице Титова в частном доме полицейские выявили цех по изготовлению алкогольной продукции. В доме было обнаружено 400 литров спирта и более 2,5 тысяч пустых бутылок, предназначенных для разлива алкоголя. Кроме того, в доме уже лежали заготовленные 5 тысяч крышек, 3 спиртометра, емкость на 450 литров, с разбавленным спиртом, мерная колба и другое оборудование.





– В настоящее время данный факт зарегистрирован и передан по подследственности в Департамент экономических расследований по Костанайской области, – отметил начальник УБОП ДП области Серик БАЙГОНОВ. - Необходимо отметить, что большинство тяжких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому одним из приоритетных направлений УБОП является противодействие теневой экономики в данной сфере.