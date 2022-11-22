21 ноября в областном суде продолжили рассмотрение дела в отношении отстраненного директора КТЭК Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА, главного инженера Вячеслава ПЛОТНИКОВА, директора ТОО ТЭМС Тулегена ТУРЛУГУЛОВА и заместителя директора ТОО "АлатауСтрой-2009" Рустема ЗИННАТУЛЛИНА по апелляционной жалобе прокуратуры.

Аскар Бекпаганбетов (слева)

На последнем судебном заседании, 30 сентября, судебная коллегия удовлетворила ходатайство прокурора о назначении новой экспертизы по использованию бюджетных средств на покупку газомазутных горелок.

В суде первой инстанции долго выясняли, почему Бекпаганбетов расторг договор на покупку горелок с ТОО «КазДинКом» и объявил новый тендер для аффилированных, по мнению обвинения, фирм ТОО «ТЭМС» и ТОО «АлатауСтрой-2009», но уже по завышенной цене. В этом обвинение усмотрело корыстный умысел и необоснованную трату бюджетных средств. Подсудимые доказывали, что горелки, предложенные «КазДинКомом», не подходили для костанайской ТЭЦ, их нужно было удлинить на 400 мм, а в новую сумму тендера вошла не только их установка, но и реконструкция.

14 июля суд № 2 Костаная оправдал всех четверых подсудимых и и признал их право на реабилитацию. Однако вскоре прокуратура подала апелляционную жалобу. И дело начали рассматривать вновь в областном суде.

Экспертизу об обоснованности бюджетных трат специалист ДВГА (департамента внутреннего государственного аудита) проводил почти месяц и пришел к выводу, что деньги потратили незаконно. Выводы эксперта изложены в восьми пунктах. Все их зачитал председатель апелляционной коллегии по уголовным делам Арман ШАМШИЕВ.





- Согласно законодательству, госзакупка осуществляется посредством веб-портала. В данном случае закупка осуществлена без использования портала, а «АлатауГорСтрой» определен как плательщик по договору, - процитировал эксперта Шамшиев. - Таким образом внесенные в ПСД изменения по проекту реконструкции паровых котлов на ТЭЦ № 1 с установкой горелок с автоматической регулировкой произведены предприятием незаконно и без использования портала госзакупок. Кроме того, КТЭК изначально заключила договор с ТОО «КазДинКом» на покупку 8-ми горелок стоимостью 524 000 тенге каждая. Но позже объявило новый конкурс, победителем которого стало ТОО «ТЭМС». Новый конкурс был объявлен во время заключенного существующего договора, что является незаконным. Обоснование расторжения договора с «КазДинКомом» также не нашло своего подтверждения.

Эксперт ДВГА Таукенов пришел к выводу, что горелки были куплены по завышенной цене, а ущерб государств составил 15 878 504 тенге.

- Я поддерживаю мнение эксперта Таукенова и считаю, что его нужно допросить на следующем судебном заседании, - заявил ходатайство государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ.

Марат Шуакпаев (справа)



- В деле имеются уже три суммы ущерба, - отреагировал адвокат Бекпаганбетова Марат ШУАКПАЕВ. - Изначально обвинение называло сумму ущерба более 70 млн тенге, потом отказалось от нескольких эпизодов и оставило другую сумму - более 12 млн тенге. Эксперт ДВГА назвал третью сумму - более 15 млн тенге. Поддерживаю ходатайство государственного обвинителя о вызове в суд эксперта Таукенова, но тогда нужно параллельно допросить и экспертов Сорокина и Алдабергенова, которые не нашли нарушений по заключенным договорам КТЭК на покупку горелок, о чем заявили в суде первой инстанции.

Аскар Бекпаганбетов назвал новую экспертизу «полной липой» и еще раз пояснил, почему ему пришлось расторгнуть договор с «КазДинКомом»:

- Горелки не подходили к нашим котлам. По этому поводу есть объяснение директора Щучинского завода-изготовителя. Глубина горелочного отверстия у них была в 2 раза короче, чем требовалось. Поэтому нам пришлось расторгнуть договор и заключить новый с учетом реконструкции горелок, отсюда и увеличение суммы. Если бы эксперт ДВГА выехал в КТЭК он все бы увидел своими глазами, но он этого не сделал.

Коллегия судей, посовещавшись на месте, приняла решение допросить на следующем судебном заседании экспертов Таукенова, Сорокина и Алдабергенова.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ