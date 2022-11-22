Названа дата инаугурации Токаева
Торжественная церемония вступления Касым-Жомарта Токаева пройдет 26 ноября. Об этом сообщили на заседании Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:akorda.kz
"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева как избранного президента Республики Казахстан. Дата принесения присяги избранным президентом определена 26 ноября", - сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.
Напомним, 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. По результатам голосования победу одержал действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев, набравший 81,3 процента голосов.
Общее количество - 8 300 046 избирателей, это 69,44 процента от общего количества избирателей, сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров..
По итогам голосования кандидаты набрали:
- Каракат Абден - 206 206 голосов, или 2,6 процента;
- Нурлан Ауесбаев - 176 116 голосов, или 2,22 процента;
- Жигули Дайрабаев - 281 641 голос, или 3,42 процента;
- Мейрам Кажыкен - 200 907 голосов, или 2,53 процента;
- Касым-Жомарт Токаев - 6 456 492 голоса, или 81,31 процента;
- Салтанат Турсынбекова - 168 731 голос, или 2,12 процента голосов.
460 484 человека проголосовали против всех кандидатов. Это 5,80 процента от общего числа проголосовавших.
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