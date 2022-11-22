Министерство иностранных дел Казахстана отреагировало на вышедшее заявление о предварительных выводах и заключениях Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в Казахстане. МИД заявил, что заявление БДИПЧ «страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой нашей республики», передает Радио Азаттык.

Далее в тексте МИД напомнил, что БДИПЧ обладает мандатом по оказанию помощи государствам — участникам ОБСЕ в их деятельности, направленной на то, чтобы «обеспечить полное уважение прав человека и основных свобод, действовать на основе законности, проводить в жизнь принципы демократии», согласно Хельсинкскому документу 1992 года.

«В заявлении же содержится набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, демонстрируется полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране. В деятельности группы наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и её руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, превращение её в передовое общество, основанное на верховенстве закона», — заявили в МИД.

Также ведомство назвало заявление БДИПЧ «содержащим голословные и неподтвержденные фактами обвинения», что, как считают в МИД, «диссонирует с выводами миссий всех авторитетных международных организаций, также наблюдавших за выборами, что вновь показывает его предвзятость».

В заключении МИД написал, что заявление БДИПЧ ОБСЕ по своему содержанию «свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями».

Пресс-релиз МИД появился через несколько часов после того, как было опубликовано заявление БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении за внеочередными выборами президента Казахстана 20 ноября. Выборы прошли в политической обстановке, «лишенной конкуренции», считают наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека.

Наблюдатели БДИПЧ заявили, что, «несмотря на эффективную подготовку, выборы подчеркнули необходимость дальнейших реформ для приведения соответствующего законодательства и его реализации в соответствие с обязательствами ОБСЕ по обеспечению подлинного плюрализма».

Также в БДИПЧ отметили, что действующему президенту «не было брошено серьёзного вызова в ходе сдержанной кампании». По словам наблюдателей, способность граждан в полной мере участвовать в политической жизни остается существенно ограниченной, в том числе из-за ограничений основных свобод.

Хотя во время голосования в день выборов процедуры в целом соблюдались, в процессе подсчета голосов и подведения итогов голосования часто игнорировались важные гарантии, что подрывало прозрачность, резюмировали в БДИПЧ.

Глава Миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами Уршула Гацек сказала, что «отсутствие плюрализма сыграло значительную роль в подрыве конкуренции на этих выборах, а ограничения свободы слова и возможности проводить мирные собрания сузили пространство для критических высказываний».