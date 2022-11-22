В чьих домах не будет света на этой неделе в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 22 по 25 ноября сообщила служба IKomek на своей странице в Instagram. На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-205 (работы на ВЛ-0,4 кВ )
с 21 по 25 ноября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- 6-й пр. Лермонтова 1-10,
- 4-й пр. Лермонтова 1-14,
- 3-й пр. Лермонтова 1-14,
- пр. Абая 287-305.
КТП-711 (работы на ВЛ-0,4 кВ )
с 21 по 25 ноября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Речная 5-38, 2 Речная 1а-72.
КТП-703 (работы на подстанции)
22 ноября 10.00 до 17.00
Частный сектор:
- ул. Тепличная, 1 – 11,
- ул. Парковая 1-35.
РП-9 (работы на РП)
22 ноября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Касыханова 179 -203, 165 -175, 144-152, 152А
- ул. Алтынсарина 214 -228, 182 -212, маг.Партнер, Константино-Елениский собор
- ул. Шипина 50 -56, 53 -61а, 61
- ул. Рабочая 64 -74, 61, 61А -65, 65А
- ул. Пролетарская 74 -84
- ул. пр.Н. Назарбаева 67 -69
- светофор ул. Алтынсарина - пр.Н. Назарбаева
КТП-706 (работы на подстанции)
23 ноября с 10.00 до 17.00
Частный сектор:
- ул. Ленина, 1 – 38,
- ул. Целинная, 1 – 37.
ТП-055 (работы на подстанции)
23 ноября с 10:00 до 19:00
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова,
- м-н Солнечный,
- стоматология Эра,
- м-н Балапан,
- аптека Цветная,
- Домик аптекаря,
- м-н Пивнов,
- оздоровительный комплекс «Олимп»,
- ресторан Бродвей.
ТП-564 (работы на подстанции)
24, 25 ноября с 10:00 до 19:00
Спальный сектор:
- ул. Строительная, 10, 10А, 14,
- школа №17,
- Д/с «Мерей» при школе №17.
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