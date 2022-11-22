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В чьих домах не будет света на этой неделе в Костанае?

22 ноября 2022, 10:04 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети  с 22 по 25 ноября сообщила служба IKomek на своей странице в Instagram. На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах областного центра.

 

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-205 (работы на ВЛ-0,4 кВ )
с 21 по 25 ноября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • 6-й пр. Лермонтова 1-10,
  • 4-й пр. Лермонтова 1-14,
  • 3-й пр. Лермонтова 1-14,
  • пр. Абая 287-305.


КТП-711 (работы на ВЛ-0,4 кВ )
с 21 по 25 ноября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Речная 5-38, 2 Речная 1а-72.


КТП-703 (работы на подстанции)
22 ноября 10.00 до 17.00

Частный сектор:

  • ул. Тепличная, 1 – 11,
  • ул. Парковая 1-35.


РП-9 (работы на РП)
22 ноября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Касыханова 179 -203, 165 -175, 144-152, 152А
  • ул. Алтынсарина 214 -228, 182 -212, маг.Партнер, Константино-Елениский собор
  • ул. Шипина 50 -56, 53 -61а, 61
  • ул. Рабочая 64 -74, 61, 61А -65, 65А
  • ул. Пролетарская 74 -84
  • ул. пр.Н. Назарбаева 67 -69
  • светофор ул. Алтынсарина - пр.Н. Назарбаева


КТП-706 (работы на подстанции)
23 ноября с 10.00 до 17.00

Частный сектор:

  • ул. Ленина, 1 – 38,
  •  ул. Целинная, 1 – 37.


ТП-055 (работы на подстанции)
23 ноября с 10:00 до 19:00

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова,
  • м-н Солнечный,
  • стоматология Эра,
  • м-н Балапан,
  • аптека Цветная,
  • Домик аптекаря,
  • м-н Пивнов,
  • оздоровительный комплекс «Олимп»,
  •  ресторан Бродвей.


ТП-564 (работы на подстанции)
24, 25 ноября с 10:00 до 19:00

Спальный сектор:

  • ул. Строительная, 10, 10А, 14,
  • школа №17,
  • Д/с «Мерей» при школе №17.