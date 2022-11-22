План работ Костанайской Горэлектросети с 22 по 25 ноября сообщила служба IKomek на своей странице в Instagram. На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:



ТП-205 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 21 по 25 ноября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

6-й пр. Лермонтова 1-10,

4-й пр. Лермонтова 1-14,

3-й пр. Лермонтова 1-14,

пр. Абая 287-305.



КТП-711 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 21 по 25 ноября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Речная 5-38, 2 Речная 1а-72.



КТП-703 (работы на подстанции)

22 ноября 10.00 до 17.00

Частный сектор:

ул. Тепличная, 1 – 11,

ул. Парковая 1-35.



РП-9 (работы на РП)

22 ноября с 10:00 до 18:00



Частный сектор:

ул. Касыханова 179 -203, 165 -175, 144-152, 152А

ул. Алтынсарина 214 -228, 182 -212, маг.Партнер, Константино-Елениский собор

ул. Шипина 50 -56, 53 -61а, 61

ул. Рабочая 64 -74, 61, 61А -65, 65А

ул. Пролетарская 74 -84

ул. пр.Н. Назарбаева 67 -69

светофор ул. Алтынсарина - пр.Н. Назарбаева



КТП-706 (работы на подстанции)

23 ноября с 10.00 до 17.00

Частный сектор:

ул. Ленина, 1 – 38,

ул. Целинная, 1 – 37.



ТП-055 (работы на подстанции)

23 ноября с 10:00 до 19:00

Спальный сектор:

ул. Каирбекова,

м-н Солнечный,

стоматология Эра,

м-н Балапан,

аптека Цветная,

Домик аптекаря,

м-н Пивнов,

оздоровительный комплекс «Олимп»,

ресторан Бродвей.



ТП-564 (работы на подстанции)

24, 25 ноября с 10:00 до 19:00

Спальный сектор: