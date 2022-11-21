Во вторник, 22 ноября, на юге и востоке Костанайской области небольшой снег, на севере туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западное направление 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-18, на юге -7 градусов, днём -8...-13, на юге -4 градуса.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае во вторник переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западное направление, скорость 2-7 м/с. Ночью -16...-18, днём -10...-12 градусов.

- В среду, 23 ноября, днём на юге Костанайской области небольшой снег, возможна низовая метель, на севере туман, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Ветер северо-восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13...-18, на севере -21 градусов, днём -7...-12, на юге -4 градуса.

В Костанае в среду переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Ночью -14...-16, днём -8...-10 градусов.