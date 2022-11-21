Жительница областного центра написала заявление в полицию, в котором сообщила, что у нее вымогает деньги неизвестный мужчина, представлявшийся сотрудником УБОП, сообщает Polisia.kz.

При проверке установлено, что подозреваемый – житель Акмолинской области, который приехал в Костанай. Он угрожал потерпевшей привлечением к уголовной ответственности и распространением порочащих сведений. Таким образом, незаконно получил более 2 млн тенге.

– В результате совместных оперативных мероприятий сотрудниками управлений по борьбе с организованной преступностью и собственной безопасности ДП Костанайской области 27-летний подозреваемый был задержан на одной из съемных квартир города Костаная, – рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

Суд выдал санкцию на арест подозреваемого. Проводятся следственные действия.