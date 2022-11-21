Два человека погибли в ДТП в Карасуском районе
21 ноября 2022, 12:53 | Происшествия
Столкновение двух машин - "Фольксваген-В4" и "Лада Ларгус" - произошло 19 ноября около 15.00 на автодороге Карасу-Большая Чураковка вблизи с. Святогорка. Оба водителя, мужчины 49 и 33 лет, скончались на месте происшествия. Пассажир одного из автомобилей сейчас находится в больнице.
Полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения). Проводятся необходимые следственные действия.
Фото instagram.com/karasu_region10
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