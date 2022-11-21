Читатель «НГ» опубликовал видео с обращением к акиму Костанайской области, в котором он просит прекратить посыпать дороги «химией» и вернуться к простой уборке снега. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Из-за применения песка и соли на дорогах грязь, портятся автомобили, обувь и экология.

Да. Нужно закупать технику, чтобы сразу убирать выпавший снег с улиц и тротуаров.

Нет. Главное, чтобы было меньше ДТП на дорогах и падений на тротуарах. А грязь мы потерпим.

Нет. Невозможно качественно очищать дороги и тротуары без применения песка и соли.

