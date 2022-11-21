ОПВР будут вводить поэтапно с 2024 года, передает Informburo.kz.

Что случилось. Введение обязательных пенсионных взносов работодателя отсрочат на год. Проект поправок в постановление правительства об утверждении правил и сроков перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в ЕНПФ опубликовали на сайте "Открытые НПА".

Основание для поправок. Минтруда разработало поправки в соответствии законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодёжной политики и социального обеспечения", который сейчас находится на рассмотрении в сенате парламента РК.

В соответствии с Посланием президента РК от 2 сентября 2019 года, обязательные пенсионные взносы работодателя должны были ввести с 2023 года. Однако, чтобы не допустить роста финансовой нагрузки на работодателей, предлагается вводить ОПВР поэтапно с 2024 года. Ставка взноса составит:

1,5% – с 2024 года;

2,5% – с 2025 года;

3,5% – с 2026 года;

4,5% – с 2027 года;

5% – к 2028 году.

Ранее в Минтруда рассмотрели три подхода к введению взноса, в том числе его отмену, и пришли к выводу, что оптимальным вариантом станет поэтапное повышение размера ОПВР, начиная с 1,5%. По мнению ведомства, введение ОПВР обеспечит казахстанцам достойную пенсию, адекватную трудовому стажу.

Позиция бизнеса. Предприниматели болезненно восприняли намерения Минтруда ввести дополнительные взносы в ЕНПФ. В НПП "Атамекен" не раз отмечали, что введение ОПВР вызовет риски ухода в тень реальных заработных плат и станет причиной повышения стоимости товаров и услуг. По мнению бизнесменов, Минтруда предлагает восполнить недостающую прибыль ЕНПФ за счёт работодателей, а соответственно, и за счёт работников.

Почему это важно знать. Введение ОПВР неминуемо приведёт к увеличению нагрузки на фонд заработной платы. Сейчас, когда предприниматели и общество и без того испытывают большие трудности в связи с геополитической ситуацией, экономической нестабильностью, небывалой инфляцией, перенос срока введения взноса позволит немного снизить эту нагрузку. Кроме того, с 1 января 2023 года в Казахстане планируют ввести единый платёж с фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса. Ставка платежа определена на уровне 21,5% с увеличением до 26,3% к 2027 году. Единый платёж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку.