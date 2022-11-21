Новости

Токаев побеждает на выборах президента - ЦИК

21 ноября 2022, 11:22 |  Государство

В Центральной избирательной комиссии объявили предварительные итоги голосования на выборах президента Казахстана, прошедших 20 ноября, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что в голосовании приняли участие 8 300 046 человек или 69,44 процента от общего числа избирателей.

"По предварительным итогам кандидаты набрали:

  • Каракат Абден - 206 206 голосов,или 2,60 процента;
  • Нурлан Ауесбаев - 176 116 голосов, или 2,22 процента;
  • Жигули Дайрабаев - 271 641 голос, или 3,42 процента;
  • Мейрам Кажыкен - 200 907 голосов, или 2,53 процента;
  • Касым-Жомарт Токаев - 6 456 392 голоса, или 81,31 процента;
  • Салтанат Турсынбекова - 168 731 голос, или 2,12 процента голосов
  • 460 484 человека проголосовали против всех кандидатов. Это 5,80 процента от общего числа проголосовавших", - сообщил Абдиров.

Напомним, внеочередные выборы президента прошли 20 ноября с 07:00 до 20:00.