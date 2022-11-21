Токаев побеждает на выборах президента - ЦИК
21 ноября 2022, 11:22 | Государство
В Центральной избирательной комиссии объявили предварительные итоги голосования на выборах президента Казахстана, прошедших 20 ноября, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что в голосовании приняли участие 8 300 046 человек или 69,44 процента от общего числа избирателей.
"По предварительным итогам кандидаты набрали:
- Каракат Абден - 206 206 голосов,или 2,60 процента;
- Нурлан Ауесбаев - 176 116 голосов, или 2,22 процента;
- Жигули Дайрабаев - 271 641 голос, или 3,42 процента;
- Мейрам Кажыкен - 200 907 голосов, или 2,53 процента;
- Касым-Жомарт Токаев - 6 456 392 голоса, или 81,31 процента;
- Салтанат Турсынбекова - 168 731 голос, или 2,12 процента голосов
- 460 484 человека проголосовали против всех кандидатов. Это 5,80 процента от общего числа проголосовавших", - сообщил Абдиров.
Напомним, внеочередные выборы президента прошли 20 ноября с 07:00 до 20:00.
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