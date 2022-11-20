Назван регион - лидер по явке избирателей на выборы президента
Tengrinews.kz
20 ноября 2022, 20:46 | Государство
По состоянию на 20.00 по времени Астаны в Казахстане предварительная явка на выборах президента составила 69,31 процента. Об этом сообщили в ЦИК, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
"Всего по Казахстану по состоянию на 20.00 в выборах президента приняли участие 8 282 607 человек, или 69,31 процента избирателей", - сообщил на брифинге секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.
Самая высокая явка избирателей по состоянию на 20.00 по времени Астаны зафиксирована в области Жетісу - 81,43 процента. Также в числе лидеров Туркестанская область - 80,37 процента.
Наименьшая явка в Алматы - 28,72 процента.
По регионам предварительная явка на 20 часов выглядит так:
- в области Абай – 80,18;
- в Акмолинской области – 78,87;
- в Актюбинской области – 72,20;
- в Алматинской области – 72,10;
- в Атырауской области – 70,87;
- в Западно-Казахстанской области – 67,77;
- в Жамбылской области – 79,57;
- в области Жетісу – 81,43;
- в Карагандинской области – 78,39;
- в Костанайской области – 79,28;
- в Кызылординской области – 80,31;
- в Мангистауской области – 66,18;
- в Павлодарской области – 77,58;
- в Северо-Казахстанской области – 78,24;
- в Туркестанский области – 80,37;
- в области Ұлытау – 75,48;
- в Восточно-Казахстанской области – 79,49;
- в Астане – 48,67;
- в Алматы – 28,72;
- в Шымкенте – 59,79.
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