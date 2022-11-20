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Назван регион - лидер по явке избирателей на выборы президента

Tengrinews.kz

20 ноября 2022, 20:46 |  Государство

По состоянию на 20.00 по времени Астаны в Казахстане предварительная явка на выборах президента составила 69,31 процента. Об этом сообщили в ЦИК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Всего по Казахстану по состоянию на 20.00 в выборах президента приняли участие 8 282 607 человек, или 69,31 процента избирателей", - сообщил на брифинге секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.

Самая высокая явка избирателей по состоянию на 20.00 по времени Астаны зафиксирована в области Жетісу - 81,43 процента. Также в числе лидеров Туркестанская область - 80,37 процента.

Наименьшая явка в Алматы - 28,72 процента.

По регионам предварительная явка на 20 часов выглядит так:

  • в области Абай – 80,18;
  • в Акмолинской области – 78,87;
  • в Актюбинской области – 72,20;
  • в Алматинской области – 72,10;
  • в Атырауской области – 70,87;
  • в Западно-Казахстанской области – 67,77;
  • в Жамбылской области – 79,57;
  • в области Жетісу – 81,43;
  • в Карагандинской области – 78,39;
  • в Костанайской области – 79,28;
  • в Кызылординской области – 80,31;
  • в Мангистауской области – 66,18;
  • в Павлодарской области – 77,58;
  • в Северо-Казахстанской области – 78,24;
  • в Туркестанский области – 80,37;
  • в области Ұлытау – 75,48;
  • в Восточно-Казахстанской области – 79,49;
  • в Астане – 48,67;
  • в Алматы – 28,72;
  • в Шымкенте – 59,79.