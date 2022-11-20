По состоянию на 20.00 по времени Астаны в Казахстане предварительная явка на выборах президента составила 69,31 процента. Об этом сообщили в ЦИК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Всего по Казахстану по состоянию на 20.00 в выборах президента приняли участие 8 282 607 человек, или 69,31 процента избирателей", - сообщил на брифинге секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.

Самая высокая явка избирателей по состоянию на 20.00 по времени Астаны зафиксирована в области Жетісу - 81,43 процента. Также в числе лидеров Туркестанская область - 80,37 процента.

Наименьшая явка в Алматы - 28,72 процента.

По регионам предварительная явка на 20 часов выглядит так: