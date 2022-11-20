Независимые наблюдатели от общественных объединений «Еркіндік қанаты» и Молодежной информационной службы Казахстана (МИСК) рассказывают о выявленных нарушениях в ходе наблюдения на досрочных выборах президента Казахстана, сообщает Радио "Азаттык".

Сотрудница полиции на фоне наблюдателей, сидящих за ограждениями на избирательном участке, где голосовал президент Казахстана. Астана. 20 ноября 2022 года

По сообщению Лиги молодых избирателей (проект МИСК),в первый половине дня выборов зафиксировано 25 нарушений. Больше всего из них — в отношении наблюдателей (16).



- Их ограничивают в передвижении, ограждают красными ленточками, просят сидеть на стульчиках, угрожают удалить за вопросы о явке, протоколах открытия и за то, что "мешают", - сообщили в Лиге молодых избирателей.



Также отметили, что в этом году «явным отличием от предыдущих выборов стало то, что комиссии хорошо выучили» норму закона о выборах, который говорит о том, что наблюдатель обязан «не предпринимать действий, препятствующих работе избирательной комиссии».

Самые «недоброжелательные» комиссии пока отмечены в Астане, заявили наблюдатели.

Среди выявленных нарушений:

выдача бюллетеня без подписи члена избирательной комиссии;

ограничение в передвижении наблюдателей (члены комиссии просят сидеть на стульчиках, также стоят ограничители);

из правящей партии «Аманат» на одном участке присутствовали два наблюдателя.

В свою очередь объединение «Еркіндік қанаты» также заявило, что «права независимых наблюдателей нарушаются». В сообщении объединения говорится, что некоторых наблюдателей не допускали на участки, отказывали им в предоставлении информации, одного наблюдателя в столице удалили с участка. Позже данное объединение заявило об удалении с участка еще одного своего наблюдателя.

Также они сообщили, что на некоторых участкам наблюдателям не сообщали количество избирателей и бюллетеней, ограждали и ограничивали обзор, запрещали передвигаться по участку.

Кроме этого, в «Еркіндік қанаты» сообщили, что на участке № 105 в Алматы его представителя не выпускали в туалет.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Жанна Асанова ответила, что в туалет «никого не пускали» по причине того, что «случился засор в туалете».

Объединения независимых наблюдателей сообщали о давлении на них и до выборов. Организации заявляли, что столкнулись с информационными атаками, отказами в предоставлении помещений для тренингов и другими препонами. Наблюдатели расценили это как прессинг, нацеленный на воспрепятствование их работе.

Председатель территориальной избирательной комиссии в Алматы Жанна Асанова, комментируя сообщения о возможных нарушениях во время голосования, заявила, что «официально никаких нарушений не было».