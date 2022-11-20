После голосования на президентских выборах Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о расследовании уголовного дела в отношении бывшего главы КНБ Карима Масимова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Назарбаева спросили: "В столице начался суд на Каримом Масимовым. Все-таки это ваш человек, что вы можете сказать по суду и кто мог за ним стоять, если он все-таки виноват в этом?"

"Меня тоже это очень интересует. Я тоже жду окончания следствия и суда. Что явилось причиной и кто за этим стоит, очень трудно... Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь. Разве Иисус Христос про рядом сидящего Иуду знал, что он предатель? Мы же не боги. Поэтому посмотрим окончание суда, и все мы, я думаю, узнаем истину", - ответил Назарбаев.

В Астане 18 ноября начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ Карима Масимова. Процесс проходит в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Другая информация по делу не разглашается, судебное следствие, как и расследование, проходит под грифом "секретно". Расследование в отношении Карима Масимова и его замов было завершено в августе этого года.

6 января этого года Комитет национальной безопасности начал расследование по факту государственной измены. В тот же день по подозрению в совершении данного преступления были задержаны бывший председатель КНБ Карим Масимов, его заместители и главы нескольких региональных департаментов КНБ - Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин, Марат Осипов, а также Д. Акипов и Н. Бекмурат.

Нурсултан Назарбаев также ответил на вопрос о справедливости приговора, вынесенного его племяннику Кайрату Сатыбалдыулы.

"Я думаю, что решение суда было справедливым. Человек, который думает, что решение не было справедливым, должен подать жалобу. Как бы ни было, человек должен подавать жалобу. В любом случае все будет решаться через суд", - сказал Назарбаев.

В сентябре 2022 года Кайрату Сатыбалдыулы вынесли приговор. Ему назначили шесть лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с конфискацией и лишением права занимать должности на госслужбе и нацкомпаниях сроком на 10 лет.