В Казахстане сегодня, 20 ноября, выбирают президента страны на будущие 7 лет. Корреспонденты "НГ" сегодня работают на участках не только в Костанае, но и в Житикаре и Федоровском районе.

На участке № 1, что в КРУ им. Байтурсынова, к 9.40 уже проголосовали несколько десятков человек, сообщает наш корреспондент Георгий ГОВОРОВ. На месте 5 наблюдателей. Примерно в 9 утра на участок № 1 также пришли наблюдатели от миссии ОБСЕ.

Наш корреспондент Сауле КУАНБЕК сегодня направилась в Житикару.

- 10 часов утра, - сообщает она. - Пока посещение одного избирательного участка показало привычную картину: дороги и тротуары почистили (но не везде‍), а работники учреждений и предприятий до назначенного, как правило, времени должны отчитаться руководителю о своем участии в выборах (хоть не спрашивают за кого, уже ладно...‍). Единственное, что не было характерным для подобных мероприятий, это отстутствие музыки, буфета и концертных выступлений школьников... Но, кажется, потому что было ещё рано. Да, и на подступах к избирательному участку вас могут встретить представители Института общественной политики. Им интересно, за кого вы проголосовали. Но помните, за вами остаётся право - озвучить свой выбор или нет.

Гражданский журналист "НГ" Александр ОЛЕЙНИК голосовал в Рудном, на участке № 169.

- Тихо. Ажиотажа нет, - сообщает он. - Услужливо на входе встречают. Но я отказался от помощи. Сам справлюсь. Открыл приложение Каспи, там в самом верху уже мне прислали, на какой участок идти. Подошёл к своей букве. Женщина спросила фамилию. "Так, - говорит, - на "О". - оглядывается по сторонам: Кто у нас за "О" отвечает?" "Вы, - говорю, - у вас же за спиной буквы, потому к вам и подошёл")). Дали бюллетень, поставил галочку, опустил в урну. Два наблюдателя сидит. Музыка очень тихо, почти не слышно. Это в помещении, снаружи совсем тихо. Морозно -15°С. Автобус №6 обещали, что весь день будет ездить.

Наш подписчик костанаец Николай БЕРЛИМОВ, музыкант и работник культуры, прислал видео концерта, который устроили он и его коллеги возле избирательного участка № 588 в с. Садчиковка Костанайского района.

В Костанае, на площади перед областным акиматом, дежурят около десяти сотрудников полиции. Здесь запрещённая на территории Казахстана ДВК анонсировала несанкционированный митинг. Ограждать площадь не стали, ограничившись патрулями.

За 20 минут, пока корреспондент "Нашей Газеты" находится на площади, ни одного протестующего или задержанного мы не заметили. При этом проход по площади ограничивать не стали.

Как сообщают республиканские СМИ, участников незаконных митингов полиция задержала в Алматы. Сколько человек задержано - не уточняется.

На участке №811 в ДК "Иволга" в с. Пешковка Федоровского района на выборах президента РК присутствовали представители миссии ОБСЕ: Харис СОФРАДИЯ из США и Брендон УЭЛШ из Ирландии. Корреспондент "НГ" Андрей СКИБА наблюдал, как они зашли на участок и практически сразу же вышли.

- Вообще на участках мы находимся от 40 минут до часа, - рассказал "НГ" Харис. - Здесь мы уже были и просто убедились, что все проходит без нарушений. Наша задача наблюдать за выборами, мы смотрим за всеми участками в Федоровском районе. Ведём подсчет голосов по всему району, после этого едем и передаём эту информацию в ЦИК в Астане, Там мы получаем также копию протокола и на этом наша миссия заканчивается.

Он добавил, что всего в Казахстан на эти выборы приехали около 300 наблюдателей от ОБСЕ.

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