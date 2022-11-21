Международный фестиваль красоты, моды и таланта World Beauty 2022 проходил в столице России 2-6 ноября. Малика ХАСЕНОВА стала обладателем гран-при в номинации Miss Asian beauty 2022 в своей возрастной категории.

Малика в образе "Томирис". Несмотря на возраст девочка чувстувет и достойно передает на сцене характер своей героини

Выступление в образе легендарной сакской царицы Томирис покорило членов жюри. В итоге, в копилке побед Малики еще и 1 место в конкурсе таланта Best talent World Beauty 2022, прошедшего в рамках фестиваля. Она также приняла участие в трех показах дизайнерской одежды в неделе моды Вячеслава Зайцева.

Малика Хасенова - на страницах глянцевого журнала фестиваля World Beauty 2022

В 2020 году Малика победила в региональном конкурсе «Бриллиант Костаная», это была ее первая ступень к московскому подиуму. Но пандемия сделала невозможным участие в подобных конкурсах. Малика уже пятый год занимается в театре детской моды «Триумф» и четыре года в секции художественной гимнастики. Эти направления органично сочетаются с образом жизни и индивидуальными способностями девочки и помогают ей уверенно идти к победам.

Одним из таких знаменательных вершин стало участие в национальном конкурсе Kazakhstan Beauty 2022 в Алматы. Это был, наверное, наиболее сложный этап не только для девочки, но и для ее родителей и тренера, руководителя театра детской моды «Триумф» Анны ТЫЩЕНКО.

- За конкурс в Алматы больше переживала, - вспоминает Анна Вадимовна, - 39 участниц из 18 городов. Там были очень сильные девочки.

Малика и Елена Хасеновы

- Было видно, что они привыкли побеждать, они пришли побеждать! - добавляет мама Малики Елена ХАСЕНОВА. - В Алматы среди участниц была девочка, у которой уже есть опыт съемок в полнометражном фильме.

Несмотря на волнения взрослых, Малика оправдала их надежды - абсолютная победа в номинации Mini Miss Kazakhstan Beauty-2022 и в качестве бонуса - сертификат на участие в международном фестивале в Москве, который является этапом мирового фестиваля Universe Beauty-2023. Организаторы - Всемирная ассоциация фестивалей, Fashion House International, World Beauty, Models & Talent group. Мероприятие приурочили к Slava Zaitsev Fashion week 2022.

Легендарный Вячеслав Зайцев стал почетным председателем жюри конкурса World Beauty 2022

Кстати, в неделе моды Малика Хасенова приняла самое активное участие. Она прошла серьезный кастинг, три российских дизайнера выбрали ее для показа своих авторских коллекций для детей. Очаровала Малика и визажистов, которые выбрали девочку в качестве модели для конкурса в рамках того же фестиваля.

Неделя в Москве для семьи Хасеновых получилась насыщенной: два дня показов, остальное время посвятили репетициям и выступлению на конкурсе. Мама девочки поделилась с «НГ» переживаниями:

- Сидеть в первом ряду на неделе моды Вячеслава Зайцева - это мечта, наверное, для каждой маленькой модницы. Но и у каждой взрослой это может осуществится... А уж участие в неделе моды - это бесценный опыт для нас.

В фестивале приняли участие 80 конкурсантов, в основном из российских городов, а также из Казахстана и Турции. Самой маленькой - 4 года, самой старшей - 74.

- Было все по-взрослому, - рассказала Елена Хасенова. - Занятость у Малики была стопроцентной – с 10 утра до 10 вечера. Но дети не замечали усталости, им было очень интересно. В перерывах между репетициями и подготовкой образа они успевали и побегать, и поиграть. Атмосфера была дружелюбной...

На неделе моды Малика была в образах от дизайнеров Оксаны Казаковой, Евгении Бесединой и Оксаны Нургалеевой.

Малика на показе авторской коллекции от Оксаны Казаковой

Образ от дизайнера Евгении Бесединой Малике понравился больше всего

- Я показала три платья, - рассказала Малика. - Мне понравилось воздушное, маленькое платье. Я смотрелась в нем, как куколка.

Малика представила коллекцию детской одежды от дизайнера Оксаны Нургалеевой

После двух дней показов на неделе моды началась подготовка к конкурсу красоты, который прошел в последний день фестиваля. Три стилизованных прохода по московскому подиуму: национальный костюм, спортивный образ и вечерний наряд. В каждом выходе костанайская девочка, помимо своего природного очарования, показала высокий уровень подготовки в театре моды, за которым стоят многочасовые занятия йогой, хореографией, историей моды (где отрабатываются навыки прикладного дизайна), а еще дефиле и регулярные фотосессии.

На истории моды в театре "Триумф" девочки изучают прикладной дизайн одежды

Выступление ученицы костанайской школы детской моды отметил известный российский историк моды, искусствовед, художник Александр Васильев.

- Он был председателем жюри. Долго с ней разговаривал, - сказала Елена Хасенова.

- Что он у тебя спросил, Малика?

- Как зовут, сколько лет, как дела... Сказал - ты красивая, красивое платье у тебя... - вспоминает девочка.

Малика рассказыет о своем участии в конкурсе подругам по театру детской моды

Костанайцы удивили вечерним платьем изумрудного цвета с ручной вышивкой камнями. И имя Малика словно приобрело свой истинный смысл - по подиуму прошла царица. Платье подготовили специально для московского фестиваля, это авторская работа Анны Тыщенко.

Малика в том самом платье вместе с его создательницей Анной Тыщенко

- Сейчас вообще в моде обращение к старине, - рассказала дизайнер об истории создании этого образа, - Чтобы удивить, надо привезти что-то неожиданное. Так как мы ехали туда, где есть императорские дворцы, так почему же не привести королевское платье? Цвет подбирался индивидуально под Малику. Очень давно хотела сшить королевское изумрудное насыщенное платье. Но, так как это ребенок, нужно было немного облегчить белым золотом, наличием ручной работы. Все камушки, каждый по отдельности, пришивались сюда. Очень много ручной работы. Когда я увидела ее студийные фотографии в платье, создавалось впечатление, как будто она сошла с картины той эпохи. Я думаю, мне удалось создать такой образ, а у нее получилось преподнести его на сцене очень достойно, красиво.

- Если у золушки есть фея, то у нас - Анна Вадимовна, - добавила мама Малики.

На сцене эти маленькие девочки уже показывают профессиональный уровень

Не оставила равнодушным членов жюри творческое выступление костанайской девочки с хореографической постановкой «Томирис». С этим сильным женским образом Малика уже знакома. Когда ей было 5 лет, в одном из конкурсов в Санкт-Петербурге она показывала этот номер.

- Если тогда она просто запомнила движения и выступила, - вспомнила Елена, - то в Алматы чувствовался рост в ребенке. Она повзрослела за время карантина. Более осознанно стала исполнять. Да, и движения стали более сложными. Там много гимнастических движений: шпагат, колесо, кувырок...

Как итог, Малика Хасенова в этом фестивале стала еще и обладателем диплома 1 степени в конкурсе таланта Best talent World Beauty 2022.

Награды 8-летней Малики Хасеновой

- Любой конкурс - это развитие уверенности в своих силах, - уверена Анна Тыщенко. - Даже если случился проигрыш, то это тоже тренировка характера. Если что-то не получилось, надо доработать. Если же получилось, то это здорово... но надо идти дальше. Пусть это победа в конкурсе красоты, но это тренировка лидерских качеств, что в будущем поможет ребенку. Она будет так же идти по жизни и добиваться определенных результатов, ставить цели перед собой.

- Да, я горжусь, - уже с легким сердцем произнесла Елена. - Мы попали в нужную для Малики волну, когда сцена и спорт идут рука об руку. Поэтому у нее все гармонично получается. Развиваемся в таком направлении...

Фото Сауле КУАНЕК, Ксении РЕБИК и из личного архива Елены ХАСЕНОВОЙ