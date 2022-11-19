Ноябрьскую программу чемпионата Казахстана по футзалу МФК «Аят» из Рудного начал сразу после выступления в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Борьбу за мяч ведут бразильские игроки сборной Армении Лукас Розенски («Аят») и сборной Азербайджана Рафаэль Вилела («Кайрат») / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Не пройдя в Элитный раунд этого еврокубка, рудничане в рамках 7-го и 8-го сдвоенных туров чемпионата РК встретились с другим казахстанским участником Лиги чемпионом - «Кайратом», в отличие от «Аята» пробившимся в следующую стадию престижного турнира. К моменту проведения матчей, проходивших в Рудном, на площадке спорткомплекса «Аят-Арена», алматинцы лидировали со стопроцентным результатом, а хозяева оступились в одном из шести проведенных матчах, неожиданно проиграв в Шымкенте во второй встрече новичку чемпионата «Ордабасы».

Перед матчами «Аят» - «Кайрат» бразильскому легионеру рудненского клуба Леандерсону была вручена награда «Лучший защитник чемпионата Казахстана сезона-2021/2022».

Президент МФК «Аят» Кайрат Казбеков вручил приз лучшего защитника прошлого чемпионата Леандерсону / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Начало первого поединка с многократным чемпионом страны прошло с минимальным преимуществом гостей, в составе которых на 9-й и 15-й минутах отличился Чингиз Есенаманов. Между этими голами состоялся гол «Аята», автором которого стал вернувшийся в команду легионер из Бразилии Луан Марсело.

В самом начале второго тайма успех алматинского клуба развил бразильский легионер Жуниор Дуглас. На 33-й минуте еще один бразильский легионер «Аята» Леандриньо сократил отставание в счете до минимума, но буквально черед минуту Есенаманов оформил хет-трик. Азат Валиуллин через две минуты вновь вернул интригу в матч, сделав счет 3:4. Но на последней минуте бразилец из состава гостей Алешандре Диего поставил окончательную точку в матче, а «Аят» потерпел второе поражение в чемпионате - 3:5.

В начале повторного поединка команды обменялись взятиями ворот - на гол бразильского форварда сборной Азербайджана и «Кайрата» Рафаэля Вилелы ответил Валиуллин. Однако до перерыва в ворота «Аята» влетело еще четыре мяча от Есенаманова, Дугласа, оформившего дубль Вилелы и еще одного бразильца Игора Шушу, на что хозяева смогли ответит лишь голом Леандриньо.

Во втором тайме гости забили также пять голов в исполнении бразильцев Кайо Руиса (2), Игора и Диего, а также россиянина Бауржана Умирбаева. А гол Луана Марсело не спас рудничан от разгрома - 3:10.

После этих двух поражений «Аят» пропустил на вторую строчку турнирной таблицы актобинский «Рахмет».

Практически на следующий день после этого противостояния сразу девять игроков обоих клубов отправились в расположение национальной сборной Казахстана для участия в отборочной встрече чемпионата мира 2024 года со сборной Черногории. «Аят» в главной команде страны был представлен Азатом Валиуллиным, для которого этот матч стал 35-м за национальную сборную, Абдирасулом Абдиманапулы и Ринатом Турегазиным. Встреча закончилась победой сборной Казахстана со счетом 7:0, а Абдиманапулы и Валиуллин отличились забитыми голами.

Свою лепту в очередную победу национальной сборной Казахстана внесли аятовцы Ринат Турегазин, Азат Валиуллин и Абдирасул Абдиманапулы / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Матчи 9-го и 10-го туров «Аят» провел в Талдыкоргане против замыкавшего турнирную таблицу новичка чемпионата клуба «Жастар».

Рудничане уверенно начали первую игру, забив до перерыва четыре безответных мяча в исполнении Леандриньо, Турегазина, оформившего дубль, и Валиуллина. В начале второго тайма Ержан Карменов забил ответный гол, но гости на это ответили еще двумя забитыми мячами бразильского игрока сборной Армении Лукаса Розенски и записавшего на свой счет дубль Валиуллина - 1:6.

Повторная встреча прошла примерно по тому же сценарию, с той лишь разницей, что хозяевам удалось забить по одному голу в каждом тайме. У рудничан в первом тайме отличились Абдуманапулы, Розенкски, Леандриньо и Иван Марахов, впервые отличившийся за основную команду. А во втором тайме забили авторы дублей в первой игре Валиуллин и Турегазин, с 12-ю голами возглавивший бомбардирскую гонку чемпионата. Валиуллин же вместе с кайратовцами Дугласом и Есенамановым, а также Хади Ахмади из «Байтерека» имеет в этом споре второй показатель - 9 голов.

Перед гостевыми матчами с «Атырау» рудненский клуб вновь поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко. Лидирует же по-прежнему идущий без потерь «Кайрат» - 30 очков.