Проехавшего по центральному скверу водителя задержали полицейские в Костанае
19 ноября 2022, 16:56 | Происшествия
В Костанае полицейские задержали 22-летнего водителя, который проехал по пешеходной зоне Центрального сквера. Как сообщили сегодня в пресс-службе ДП, факт нарушения правил дорожного движения зафиксировали камеры ЦОУ управления полиции города 17 ноября, в 2:00.
Житель Костаная, который управлял автомашиной «Шкода», проехал по пешеходным зонам и аллеям.
"Нарушитель был сразу задержан и помещен в комнату временного задержания. За нарушение ПДД он привлечен к ответственности по трем статьям Административного кодекса. Автомобиль водворен на штрафстоянку", - сообщили в полиции.
По словам водителя, он поспорил с друзьями о том, что проедет по центральной площади города.
Последние новости
19.11.22 20:37 «Аят» после матчей с лидером и аутсайдером чемпионата Казахстана по футзалу занимает вторую строчку турнирной таблицы
19.11.22 17:40 Замерзший тротуар в Костанае снимают экскаватором. Снежным ноябрьским днем подрядчик продолжает класть брусчатку
19.11.22 12:42 5000 тенге для нуждающихся детей: как получить выплату
19.11.22 10:01 "Мисс Казахстан-2022" выбрали в Алматы
19.11.22 08:38 Николай ВОРОНИН: Тут дипломатия не работает!
18.11.22 17:05 «Боимся, что не успеют до зимы!» - На нарушение сроков строительства водопровода жалуются жители села в Костанайской области
18.11.22 13:42 Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора
18.11.22 12:50 «Деньги капают, работать не надо» - Как в Antares обманули пенсионера МВД, директора детсада и бухгалтера Kazguu School
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.