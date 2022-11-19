В Костанае полицейские задержали 22-летнего водителя, который проехал по пешеходной зоне Центрального сквера. Как сообщили сегодня в пресс-службе ДП, факт нарушения правил дорожного движения зафиксировали камеры ЦОУ управления полиции города 17 ноября, в 2:00.

Житель Костаная, который управлял автомашиной «Шкода», проехал по пешеходным зонам и аллеям.

"Нарушитель был сразу задержан и помещен в комнату временного задержания. За нарушение ПДД он привлечен к ответственности по трем статьям Административного кодекса. Автомобиль водворен на штрафстоянку", - сообщили в полиции.

По словам водителя, он поспорил с друзьями о том, что проедет по центральной площади города.

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