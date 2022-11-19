63 работы, представленные на первом этаже картинной галереи, очень отличаются от всего, что костанайские любители изобразительного искусства видели прежде. Произведения созданы автором с помощью графических компьютерных программ, а затем распечатаны на полотнах ПВХ.

Digital art, или по-русски - цифровое искусство, не самый популярный жанр у костанайских художников. Тут ведь, кроме несомненных способностей к рисованию, нужно весьма прилично уметь пользоваться компьютером.





Сергей ЛИ прекрасно может писать картины в классических техниках, поскольку имеет художественное образование. Но на этой выставке представлены только его цифровые работы. Ясные цвета, чёткие линии. Местами по-плакатному ёмкие, порой хлёсткие надписи. Всё яркое и запоминающееся, как будто эти работы – реклама, реклама самих себя.

- Надо сказать, выставка хороша уже тем, что она у нас такая первая, - оценил экспозицию член Союза художников РК Георгий СОКОВ. – Я чисто технологически с такой техникой не знаком, но понимаю, что, помимо всего прочего, это огромный труд. Выставка, можно сказать, дизайнерская, и должна носить в определённом смысле прикладной характер. Некоторые вещи просто просят выхода на улицу, на площадь, требуют контакта со зрителем. У этих работ должно быть продолжение в жизни.

Выйдут ли работы Сергея Ли на улицу, зависит уже не от самого художника, а от тех, кто отвечает за архитектурный образ города. Слабо верится, что среди царящего в Костанае хаоса разномастности найдётся местечко для столь профессиональных работ.

- В наших условиях очень сложно делать какие-то новые шаги в искусстве, - сказал фотограф Иван МАРМАЛИДИ. - Меня радует, что этот человек, которого я знаю много лет, несмотря на все трудности жизни, нашёл себя. Это очень важно для каждого художника. Его работы очень объёмны, очень интересны, он обозначил новые позиции искусства в Костанае. Все работы на этой выставке у меня лично вызывают изумление.

Этот взгляд человека, профессионально разбирающегося в том, что касается визуальных произведений, разделяли и другие коллеги автора.

"Сиреневый Энди"

"Среда", "Мой снукер", "Зебра всегда обгоняет слона", "Как уходят кошки"

"Эволюция желания", "Лавстори D", "Флирт", "Лавстори G"

- Перед нами художник хороший, зрелый, архипрофессиональный, - отметил член Союза художников РК Сергей ЛУГОВОЙ. – Очень жаль, что для костанайского зрителя он раскрылся так поздно. Получилось так, видимо, в силу того, что он сам к себе, как к художнику, относился как-то несерьезно. А ведь он отличный график, может и живописью заниматься. Но пришло время и он созрел, мы можем на этой выставке полюбоваться его мыслями, идеями. Качество его работ – такое восточное, очень «вкусное». В то же время он умеет работать по-новому, современно. Художник – это новатор, который должен как-то формировать сознание окружающих, их вкус. Костанайцев можно поздравить, что мы дождались такой выставки.

"Водонапорная башня", "КГУ", "Башня с часами", "Кинотеатр "Кустанай"

"Променад"

Сама идея выставки Сергея Ли, оказывается, витала в воздухе давно. Её собирались делать ещё до пандемии, но обрушившиеся на нас карантинные меры отодвинули важное для художника событие.

"Был самый лучший день...", "Фотограф Яннис Мармалиди", "До свидания!", "Художник Сергей Луговой"

- Большое спасибо моим друзьям, которые бескорыстно помогали делать эту выставку,- поблагодарил Сергей Ли. – К ней я шел долго. Самая главная мысль, с которой я хочу обратиться к зрителям, особенно молодым: нужно только идти вперёд, изучать мировое искусство и создавать что-то новое, не быть привязанным к догмам. Искусство должно быть свободным!

"Тени в 38"

Свободный полёт мысли художника можно лицезреть лично, посетив картинную галерею. Выставка «Листопад» будет экспонироваться в течение месяца.

"Колода мыслей - 54"