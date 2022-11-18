41-летнего местного жителя задержали ночью сотрудники полиции на проселочной дороге в ходе рейдовых мероприятий в рамках ОПМ «Браконьер». Он ехал без включенных фар.

- Сотрудники полиции остановили жителя района и провели досмотр автомашины. В багажнике обнаружили две туши косули и отстреленных лисиц, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Также в салоне автомашины находилось зарегистрированное охотничье ружье. Мужчина пояснил, что произвел незаконный отстрел животных на территории района.

Начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 337 УК РК (незаконная охота).



По словам сотрудника природоохранной полиции Газретгали АЛИМГАЗИНА, за время ОПМ «Брканьер» в Костанайской области было выявлено 4 уголовных правонарушения, связанных с незаконной охотой и 160 административных правонарушений. Сумма наложенных штрафов составила более 1 млн тенге. Из незаконного оборота изъято 6 единиц незарегистрированного охотничьего оружия.