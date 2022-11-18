Его принял 15 ноября судья специализированного межрайонного экономического суда Роман Галимжанов. Он рассмотрел иск департамента внутреннего государственного аудита к двум ответчикам: ТОО«Заңгер Консалтинг» и КГУ «Костанайская областная детская больница».

Фото из архива "НГ"

Сотрудники названного ТОО представляли и представляют интересы больницы, в частности, в судебных разбирательствах с компанией, которая выиграла подряд на капитальный ремонт медучреждения.

Медицинская организация имеет в штате юриста, однако ее руководитель посчитал нужным закупить также услуги частной фирмы на 5 104 800 тенге. Департамент внутреннего государственного аудита после проверки счел эту закупку не соответствующей требованиям закона и обратился в суд.

Разбирательство завершилось тем, что суд решил «Признать недействительным договор о государственных закупках No273 от 7 сентября 2021 года по оказанию юридических

консультационных услуг, заключенных и исполненных между коммунальным государственным предприятием «Костанайская областная детская больница» и товариществом с ограниченной ответственностью «Заңгер Консалтинг». Обязать... «Заңгер Консалтинг» восстановить в доход КГУ сумму 5 104 800 тенге...»

Решение в законную силу не вступило, может быть обжаловано или опротестовано.

Кстати, решение судьи СМЭС Ардак Кокеман от 30 сентября 2022 года о признании незаконным расторжения больницей договора с ТОО «Вершина», которое делало там капитальный ремонт, обжаловано.