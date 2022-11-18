В понедельник отключат холодную воду в одном из районов Костаная
18 ноября 2022, 10:36 | ЖКХ
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода на перекрестке улиц Амангельды и 1 Мая, сообщает ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами на ул. Амангельды в границах улиц Баймагамбетова и Летунова будет прекращена подача питьевой воды в понедельник, 21 ноября, с 09:00 до 19:00. Отключение коснется абонентов, проживающих по следующим адресам:
Частный жилой сектор:
- ул. Амаенгельды 111, 111а, 113, 115а, 117, 119а, 119, 121, 123, 125, 125/1, 127, 129, 137, 139, 141, 143, 147, 155,
- ул. Козыбаева 129,
- ул. 1 Мая 149, 162,
- ул. Летунова 107, 111, 119, 121, 123, 152, 154, 156, 156а, 157а, 158, 158а, 160а, 162а, 162, 164, 166,
- ул. Пушкина 162.
Соц. объекты:
- Костанайский социально-технический колледж по ул. Пушкина, 140,
- Медицинский центр «Уромед» по ул. Амангельды, 43а,
- Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом по ул. Амангельды, 134
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