Находясь с рабочим визитом в Алматы, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью города 16 ноября 2022 года заявил: «Я постоянно призываю наших богатых бизнесменов вкладываться в социальную сферу, развивать общественно значимые проекты. В ответ же иной раз приходиться слышать какие-то невнятные отговорки, видеть их отстранённость, отсутствие какого-либо желания деятельно учавствовать в улучшении жизни в стране. По-видимому, это означает, что их не беспокоит судьба страны, а призывы к социальной ответственности для них пустой звук. Подобная позиция вызывает вопросы. Мы будем делать выводы».

Наконец-то власть поняла, что 99,9% наших бизнесменов мало заботит судьба страны и улучшение жизни народа. Главное для них - полнота собственного кошелька. Боюсь, что слова президента ими же и останутся. Возможно, у Токаева и есть намерение сделать определенные выводы, но претворить их в жизнь ему не позволят. Огромная масса чиновников повязана с бизнесом. Дипломатические методы, которыми пользуется президент, тут бессильны. Призывы не помогут. У бизнеса резиновая совесть. Нужны решительные, жесткие меры. Лично мне не верится, что Токаев, в силу своего характера, их примет.

Делаю я такой вывод на основании того, что у нас не могут на протяжении нескольких лет решить самый простой вопрос, позволяющий хотя бы немного привлечь бизнес к социальной ответственности. Это - налог на богатство. А вообще-то пора разобраться, каким образом у нас появились «избранные», в одночасье ставшие миллиардерами. Ведь Назарбаев, проводя приватизацию, обещал, что вся собственность достанется народу. Придумали какие-то «пики», земельные паи. Создали фонды, «пики» собрали, обещали дивиденды. Приближенные к власти за бесценок получили «заводы и пароходы», землю и благополучно про дивиденды забыли. Помнится, один раз Абилов попытался дивиденды выплатить, но тут же его собратья закидали камнями.

Бизнес процветает, богатеет, находится под защитой государства. Может, пришло время платить по долгам? Однако государство, наоборот, ему оказывает помощь. Например в 2022 году на поддержку агропромышленного комплекса выделено 310 млрд тенге субсидий. В том числе на растениеводство 80 млрд, животноводство - 100 млрд, переработку сельскохозяйственной продукции - 8,4 млрд и 120,4 млрд на финансовые инструменты. Однако как продукция растениеводства, так и животноводства в течении всего года дорожает. Почему?

Не добавляют ясности и замысловатые обороты речи, которыми изобилуют все постановления и решениях нашей власти. Что это за финансовые инструменты, на которые истратили свыше 120 миллиардов тенге? Банки себе хапнули за то, что перечислили, или просто растащили чиновники?

А что народу? На словах самые лучшие побуждения, в действительности ничего. Вот «Стратегия развития Казахстана до 2050 года», «Национальный план развития Казахстана до 2025 года», «Концепция социального развития Республики Казахстан до 2030 года», и т д. и т. п. У нас все на потом. А сейчас? Продовольственная инфляция, по словам мажилисмен Аманжана Жамалова, за последние десять месяцев превысила 23%. Цены делают продукты недоступными для человека, живущего трудами рук своих. На волнах казахстанской инфляции из тенге вынули золотую душу, одну бумажную оставили. Вот так мы строим справедливый Казахстан. Мы можем быть уверены только в двух вещах – в росте инфляции и результатах внеочередных выборов президента.