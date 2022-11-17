Уже совсем скоро стартует Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023, первый этап которого пройдет с 25 по 27 ноября в Финляндии, в городе Рука.

Тройка призеров первого этапа Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам: Наиль Башмаков, Виталий Пухкало и Владислав Ковалев / Фото Виктора Завялова

А накануне этих стартов готовящиеся к ним казахстанские лыжники приняли участие в прошедшем в Щучинске в Национальном центре лыжного спорта первом этапе Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам, на котором разыгрываются дополнительные именные квоты для участия в Кубке мира. В программу первого этапа вошли индивидуальный спринт на 1,2 км классическим ходом, гонки на 10 км классическим ходом и на 15 км свободным ходом.

В открывавших этап спринтерских гонках успешнее из костанайских лыжников выступили Артем Ковалев и Мария Люфт, дошедшие до полуфинала. А вот обе мужские гонки на 10 км и 15 км выиграл участник зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) и 2022 года в Пекине (Китай), мастер спорта международного класса Виталий Пухкало, тренирующийся под руководством Виктора Завялова. В классической гонке на 10 км он показал результат 24 мин. 42,7 сек., на 23,3 сек. опередив второго призера, а 15 км свободным ходом он преодолел за 35.12,9 и на 10,1 сек. финишировал раньше вновь показавшего второй результат Наиля Башмакова, начинавшего карьеру гонщика в Костанайской ДЮСШ №3, а в настоящее время представляющего Алматы. Третье место в 15-километровой гонке занял костанаец Владислав Ковалев - 35.55,3.

По итогам трех гонок победителем первого этапа Кубка Восточной Европы стал Виталий Пухкало, автоматически получивший право от Международной федерации лыжного спорта (FIS) на участие в Тур де Ски - многодневной лыжной гонке, которая проводится в конце декабря - начале января и является особой частью Кубка мира.

Такого же права добилась и выигравшая в Щучинске гонки на 10 км и 15 км среди женщин участница зимних Олимпийских игр в Пекине Ксения Шалыгина, которая является уроженкой района Б.Майлина Костанайской области, а в настоящее время представляет Алматы.

Занявший третье место в общем зачете Кубка Восточной Европы на первом этапе Владислав Ковалев вместе с Виталием Пухкало выступит на первых этапах Кубка мира.

Кроме Пухкало и Ковалева в финскую Руку отправятся еще пять лыжников Костанайской области - Артем Ковалев, Алмас Каримов, Мария Люфт, Лаура Киныбаева, и Анастасия Ротова, которые примут участие в FIS-стартах.

Как отметил Виктор Завялов, его подопечный больше предпочитает дистанционные гонки, а трасса в финской Руке является одной из его любимых, поэтому старт в Кубке мира у Пухкало должен получиться удачным.

В рамках первого этапа в Руке пройдут спринт классическим стилем, гонка на 10 км с раздельным стартом классическим стилем и гонка преследования на 20 км свободным стилем.