С 1 по 15 декабря включительно мы принимаем письма Деду Морозу. Дети могут рассказать в них о своих желаниях и мечтах, поделиться интересными и трогательными историями.

Фото из архива "НГ"

Редакция же поспешит передать заветные конверты помощникам старого доброго волшебника. Эту роль может исполнить любой из наших читателей или даже целая организация.

В последние дни уходящего года Дед Мороз лично приедет в гости к детям и вручит им желанные подарки.

Письма можно отправить по почте на адрес редакции либо принести лично: г. Костанай, ул. Майлина 2/3. В пунктах приема объявлений, адреса которых опубликованы в газете «Твой шанс» и на нашем сайте, также примут ваши новогодние послания и передадут их нам. Кстати, самые интересные письма опубликуем в газете и на сайте.

Помните, что наш Дед Мороз не дарит щенков, котят, птиц, черепашек, рыбок, креветок и других живых подарков. А еще он не сможет доставить подарок, если в письме не будут указаны контактные данные одного из родителей автора письма, поэтому обязательно надо указать адрес и телефон.

Да, возможно, не все желания исполнятся, но чудо может постучаться в каждый дом. Главное - верить в это!