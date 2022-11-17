Здание костанайского автовокзала меняет собственника. Предыдущий владелец здания Ботагоз БОПАТАЕВА продала его неназванному ТОО. Что именно будет в старом автовокзале, никто не знает. Где же теперь покупать билеты?

Касса на автовокзале на ул. Карбышева должна работать до мая 2023 года

Бопатаева объясняет необходимость продажи здания высокими ценами за отопление.

- А что я должна делать? - спрашивает Бопатаева. - За все нужно платить, только на тепло уходило 2 000 000 тенге в месяц. Я просила акима города о помощи, приглашала его посмотреть наш автовокзал. Но так ничем власти нам не помогли.

В отделе архитектуры Костаная 14 ноября заявили, что старое здание автовокзала не может быть использовано никак, кроме как автовокзал.

По словам Бопатаевой, она договорилась с новым владельцем здания, чтобы до конца мая 2023 года в старом здании по ул. Карбышева оставались кассы по продаже билетов. Оттуда же будут отправляться автобусы как по внутриобластным рейсам, так и по международным. Кроме того, с 2021 года купить билеты на автобус по некоторым автобусным маршрутам можно и в здании железнодорожного вокзала.

Пока же Бопатаева готовит к запуску новое здание, которое в следующим году отремонтируют под нужды пункта обслуживания пассажиров. Там планируют начать продажу билетов в 2023 году, после того как будут обустроены зал ожидания и комната для отдыха водителей.

Фото Ксении РЕБИК