Агитационная кампания к президентским выборам практически закончилась. Претенденты посещали регионы, проводили выборочные встречи с различными группами населения, знакомили со своими выборными программами, похожими друг на друга. У меня создалось впечатление, что кандидатов кто-то собрал в одном месте и «порекомендовал» построить свои месседжи на фрагментах программы Токаева. Одни «топили» за образование, другие - за медицину, культуру, МСБ, сельское хозяйство. Чего-то радикального, менявшего сложившиеся стереотипы, систему власти, отношение к грабителям общенародной собственности, в выступлениях не прозвучало. И это лучшее свидетельство, что никто из кандидатов сложившуюся в стране критическую ситуацию во власти менять не намерен. Человека попросили - он заявился, заведомо зная, кто победит. Мало того, я не исключаю, что в последнюю минуту «соперники» дружно призовут голосовать за действующего президента. Такое мы уже наблюдали на выборах 2019 года.

Ни один из кандидатов не догадался встретиться со старшим поколением, не посчитали нужным или струсили? У меня, к примеру, было к ним немало вопросов по существу. Например, зачем они согласились участвовать в очевидном спектакле, причем в качестве массовки?

Среди программ можно выделить серьезный посыл кандидата от ОСДП Нурлана Аязбаева. Основательный и конкретный план по спасению страны из назарбаевской трясины. Но несколько последних выборов его однопартийцы гордо пропустили, считая их сплошной фальсификацией. Конечно, это был вызов власти, но одновременно и дрейф в политическое небытие. В народе о партии практически забыли, а жаль. В свое время там были такие яркие личности, как У. Кайсаров, Ж. Куанышалин, Т. Аубакиров, первый казахстанский космонавт, и много других авторитетных в народе людей. Где они сейчас?

У абсолютного большинства моих знакомых нет никаких иллюзий относительно исхода голосования. Как нет их и у членов избирательных комиссий. Приезжавший к нам новый председатель ЦИК Н. Абдиров услышал много неприятных мнений о существующей порочной системе голосования, но по возвращении в столицу нигде эту тему не засветил и не выступил с поправками в Закон «О выборах в РК». Из чего следует один неприличный вывод: власть по-прежнему будет диктовать избиркомам свои условия и цифры, как они это делали с 1995 года. Избираться будут нужные власти люди с заданием сохранить уродливую, не защищающую простых казахстанцев систему власти, олигархи сохранят свое влияние на политику, экономику, банковскую систему, на силовые структуры. И получается, что эти кадры получат карт-бланш на строительство нового Казахстана, опираясь на вывеску, имитируя реформы, а по сути, цементируя старую позорную систему, приведшую к нищете большинство казахстанцев.

P. S. А кто-нибудь из элиты Казахстана сможет ответить, зачем нужны досрочные выборы, которые так нравились Елбасы? Ответа нет..