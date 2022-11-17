Из 52 000 запланированных скринингов в селах Костанайской области врачам удалось обследовать только 8 000 человек. Завершить их планируют до конца года. Об этом на брифинге в РСК рассказал и.о. заместителя руководителя областного управления здравоохранения Арман БАЙМАГАМБЕТОВ.

- Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать качественную и доступную медицинскую помощь, - сказал Баймагамбетов. - Для этого среди сельского населения мы проводим скрининг. Программа действует по всему Казахстану. Мы привлекаем для скрининга сельского населения передвижные медицинские комплексы. В области таких 14 единиц. Они выезжают в отдаленные районы.

Списки на скрининг составляют врачи поликлиник. Отбирают сельчан, у которых нет клинических заболеваний и жалоб на здоровье. Цель скрининга — выявить и предупредить различные заболевания на ранних стадиях.

- На скрининг записывают людей от 18 до 70 лет, - добавил чиновник. - Они разбиты на категории, в зависимости от рисков возникновения определенных заболеваний. Я бы хотел обратиться к гражданам, которые проживают в селах, убедительная просьба откликнуться на приглашения врачей на скрининг! Сейчас идет первый этап. Если у человека выявят отклонения в его здоровье, то он перейдет на второй этап - это консультативно-диагностическая помощь, консультация у узких специалистов. То есть мы будем на втором этапе уточнять что именно не так, чем болен человек, как ему помочь и предотвратить развитие болезни.

В управлении сейчас пытаются понять темпы прохода скрининга и на сколько он эффективен. В зависимости от того, сколько человек и как пройдут бесплатный скрининг, правительство будет решать сколько выделить на эту программу денег.

Фото РСК