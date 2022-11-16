Фонду предстоит выплатить штраф в 100 МРП, или 306 300 тенге, передает Informburo.kz.

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Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана (ЕНПФ) привлекли к административной ответственности, сообщается на сайте Агентства по защите и развитию конкуренции.

"Наш столичный департамент, проводя расследование, направил ЕНПФ запрос о предоставлении необходимой информации в установленный законом срок. ЕНПФ эту информацию не предоставил", – пояснили в антимонопольном органе.

Департамент агентства по Астане направил письмо коллегам в Алматы, где зарегистрирован фонд. Административный суд Алматы наложил на ЕНПФ штраф в 100 МРП (306,3 тысячи тенге в денежном выражении).

В антимонопольном ведомстве напомнили, что запрашиваемую АЗРК информацию следует предоставлять в установленные сроки и в полном объёме, в противном случае организации может грозить наказание.