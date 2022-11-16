В школе бокса, расположенной на улице Гашека, состоялось открытие турнира по боксу среди старших юношей, посвященного памяти трехкратного чемпиона СССР, бронзового призера чемпионата Европы и Кубка мира, победителя Кубка Европы, серебряного призера чемпионата мира, бронзового призера XXIV Олимпийских игр в Сеуле (Южная Корея), заслуженного мастера спорта, почетного гражданина Костаная Александра Мирошниченко.

Турнир, посвященный памяти Александра Мирошниченко, продлится в течение четырех дней

В турнире, носящем статус открытого республиканского и проходящего под эгидой республиканской федерации бокса при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области и спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых, принимают участие молодые боксеры из Карагандинской, Костанайской и Мангистауской областей Казахстана, а также из Кыргызстана и России.





Представители спортивных делегаций на церемонии открытия турнира

Маргарита Мирошниченко благодарит организаторов за память о своем муже

На церемонии открытия традиционных соревнований присутствовала жена Александра Мирошниченко Маргарита и его сыновья Мирон и Егор. Маргарита Мирошниченко поблагодарила организаторов и участников турнира за память о своем муже, отметив, что испытывает радость от того, что турнир продолжает свое существование, а бокс успешно развивается в области.

Молодые боксеры Костанайской области намерены успешно выступить на домашнем ринге

На открытии турнира также состоялось чествование заслуженного тренера РК Василия Ивановича Лавриненко, которому 14 ноября исполнилось 75 лет.

Маргарита Мирошниченко и заслуженный тренер РК Василий Лавриненко

После церемония открытия прошли первые бои. Сегодня продолжатся поединки предварительного раунда. В четверг в 15:00 начнутся бои, по результатам которых определятся финалисты соревнований, а победители турнира определятся в пятницу, 18 ноября. Начало финальных боев в 12:00.

Организаторы и почетные гости турнира

Фото предоставлены «СКБ имени Урала и Коргана Айтеновых»

