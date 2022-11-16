Костанай стал 21-м городом в Казахстане, где открылась бесплатная секция для особенных детей по спортивной игре бочча. Церемония открытия прошла 14 ноября. Генеральным спонсором является Фонд развития социальных проектов «Samruk-kazyna Trust».

В паралимпиаде бочча была представлено на играх в Афинах в 2004 году и 2008 году в Пекине.

- На секцию бочча зачисляют детей с такими диагнозами, как синдром дауна, с легкой умственной отсталостью и ДЦП, возрастные категории - от 7 до 33 лет, - рассказала "НГ" тренер по бочча Валентина ИСМУРЗИНА. - Тренировки будут проходить два раза в неделю по одному часу.

Во время церемонии открытия был подписан меморандум с управлением образования Костанайской области на предоставление помещения для тренировок. После чего провели две игры с тренером, дети приняли в них активное участие. Участников наградили почетными грамотами и медалями.

- В рамках проекта в феврале планируются областные соревнования, а республиканские соревнования пройдут летом в Астане, – сообщила директор общественного фонда «Мир равных возможностей» Нургуль УЛЬЖЕКОВА.

Как сообщайт сайт bocciarussia.ru, бочча требует от игроков точности, собранности и концентрации. Название игры, которая пришла из Италии, происходит от латинского слова bottia - "мяч".Руководящим органом является CP-ISRA - Международная ассоциация спорта и отдыха для людей с ДЦП, основанная в 1978 году. В 1984 году игра стала паралимпийским видом спорта. В летних Паралимпийских Играх в Пекине в соревнованиях по бочча принимали участие 88 спортсменов из 19 стран. В настоящее время более 50 стран имеют свои региональные и/или национальные программы.