Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей встречи с общественностью Алматы вспомнил о событиях трагического января. Он подчеркнул, что сплоченность горожан стала для бандитов неожиданностью, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

Трагические январские события стали беспрецедентным испытанием для нашей страны, отметил Глава государства.

"В те черные дни заговорщики и радикалы посягнули на устои нашего государства. Они использовали мирные митинги для того, чтобы разрушить стабильность в нашей стране. Здесь нужно четко отделить причины мирных демонстраций и цели заговорщиков, пытавшихся осуществить государственный переворот", - сказал Токаев.

По мнению Президента, к январской трагедии привели девальвация идеи справедливости, а также взаимное отчуждение государства и общества.

"На мирные демонстрации вышли люди, десятилетиями страдавшие от системных социально-экономических проблем. Это понятно. Однако у преступных элементов были другие мотивы. Используя заранее подготовленных провокаторов и бандитов, они превратили протесты граждан в массовые беспорядки", - заявил он.

В результате Алматы погрузился в хаос, и ситуация практически вышла из-под контроля, напомнил Глава государства.

"Были захвачены административные здания. Выйдя на улицы, они крушили и грабили все на своем пути. Одним словом, творили все, что хотели. Но, несмотря на критическое положение, наши граждане сумели сохранить непоколебимый дух Алматы. Жители сплотились и вместе вышли на защиту любимого города. Конечно, бандиты не ожидали этого", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что в критический для судьбы страны момент жители города проявили беспримерное единство и решительность.

"Мы показали, что готовы пойти на любой риск ради защиты нашей государственности. Весь народ Казахстана в эти трудные дни переживал за алматинцев. К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание.

Хочу еще повторить: надо четко различать мирные митинги населения и кровавые преступления, совершенные бандитами. Благодаря решительным и смелым действиям мы смогли достаточно быстро восстановить законность и порядок", - заключил он.