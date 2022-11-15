Двое жителей областного центра, в возрасте 22 и 21 года, вскрывали аппараты для продажи фильтрованной воды и забирали деньги. Предприимчивые мужчины выходили на дело по ночам. А владельцы автоматов узнавали о взломах лишь утром.

Фото Олега ПАКА

- Молодые люди в период с 11 по 14 ноября вскрывали приборы, установленные в домах. В 9 микрорайоне и по улице Садовой злоумышленники, взломав аппараты, похитили более 60 тысяч тенге, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Аналогичную кражу подозреваемые совершили в 8 микрорайоне, где украли более 26 тысяч тенге.

Камера видеонаблюдения ЦОУ в 9 микрорайоне записала силуэты похитителей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Рамазан Жаксылык и Адильхан Калдыбек установили и задержали подозреваемых.

Проводится расследование по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемые водворены в ИВС.