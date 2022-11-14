В Костанае за 10 месяцев 2022 года уже зарегистрировано 100 ДТП, в которых 101 человек получил травмы и 17 погибли. Большинство аварий - наезды на пешеходов. На втором месте - столкновения автомобилей.

Фото из архива "НГ"

Примерно столько же ДТП произошло за аналогичный период 2021 года, но тогда погибли 8 человек. Как сообщил первый заместитель начальника управления полиции Костаная Марат САХРАТОВ, причиной роста смерности в ДТП могла послужить отмена антиковидных ограничений и удаленного режима работы. Кроме того, за год в Костанае стало на 4 500 автомобилей больше.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Есть предложения по улучшению дорожной безопасности в Костанае, - сказал Сахратов. - Необходимо провести реконструкцию кольцевого перекрестка пр. Абая - ул. Воинов-Интернационалистов. Дополнительную полосу необходимо построить на перекрестке ул. Дощанова и ул. Мауленова. Необходимо реконструировать светофоры в некоторых районах города, а также необходимо из нерегулируемых пешеходных переходов сделать регулируемые, с устройством кнопки вызова. Также необходимо строительство пешеходных тротуаров общей протяженностью 6500 м.

Ну а пока бороться с недобросовестными водителями планируют с помощью 60 дополнительных камер видеонаблюдения. Этот вопрос изучают в акимате области.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ усомнился в том, что причина роста смертности в ДТП - в отмене антиковидного режима.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Я вот смотрю, только в трех наездах из 55-ти виноват пешеход, - отметил аким. - Вы одной из причин назвали антиковидные ограничения. Я бы сказал, что они здесь не при чем. Понятно, что в прошлом году людей ограничивали в движении. Я смотрю данные анализа: в 2018 году было 171 ДТП, погибло 16 человек, ранены 186. Это самый тяжелый год. В 2019 году - 136 ДТП, погибло 7, ранено 149. В 2020 году - 128 ДТП, погибло 7, 149 ранено. А в этом году 17 погибших. Печальная статистика обгоняет предыдущие годы. ДТП меньше, а погибших больше. Я думаю, все-таки немаловажный фактор - так как идет рост автомобилей, прибавляется количество водителей, в том числе это молодые люди. Правильно? Я думаю, нужно посмотреть в корень - как они проходят обучение? Поднять статистику: какие водители в ДТП, какой у них стаж вождения, привлекались ли они ранее, посмотреть, какого они возраста.

Жундубаев поручил чаще проводить разъяснительную работу. При этом отдельное поручение дал отделу образования - чтобы учителя «как раньше, хотя бы 5 минут по утрам, проводили разъяснительную работу». По его мнению, это не вызовет возмущение учителей или родителей.

- По Маяковского-Чкалова была нанесена экспериментальная разметка, есть эфект от нее? - спросил глава города. - Вначале он улыбку вызывал, недоумение. А сейчас вы говорите, что там в этом году ни одного ДТП не зафиксировано. Если эффект есть от него, давайте думать, где еще можно такие обустроить. Теперь у меня такой вопрос - мы установили 76 макетов школьников возле школ. Есть случаи вандализма, много их критиковали в соцсетях. Надо тоже изучить, есть ли эффект от этих макетов. Или люди правильно пишут, что водители привыкают, игнорируют это предупреждение и не замечают настоящих детей? Ничего тут такого нет, мы можем ошибаться. Не ошибается только дурак! Изучите и сообщите - надо ли нам продолжать эту практику?