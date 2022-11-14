В Казахстане планируют ввести ответственность за передачу своей банковской карты в пользование интернет-мошенникам. Об этом сообщил заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В мессенджерах и социальных сетях активно размещаются объявления о легких заработках. Предлагается открыть на свое имя карту, абонентский номер. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг либо передать карты другим лицам. В последующем указанные карты и абонентские номера используются мошенниками для вывода денег", - рассказал Дюсетаев на брифинге МВД.

По его словам, мошенники либо разово переводят таким людям оплату, либо просят их перечислять другим лицам поступающие средства через криптовалютные биржи либо системы международных переводов. За такие услуги от общей суммы предлагается оставить определенные проценты, обычно от 3 до 10 процентов.

"Таким образом граждане втягиваются в мошеннические схемы обналичивания незаконно добытых денег и сами становятся соучастниками преступлений. В настоящее время совместно с уполномоченными органами рассматриваются вопросы введения ответственности за передачу банковских пластиковых карт.

Нами устанавливаются такие цепочки, задерживаются казахстанские граждане, которые в целях легкой наживы помогали мошенникам вывести деньги на их счета. В результате проведенных оперативных мероприятий в Алматы пресечена преступная деятельность двух групп из числа граждан России, Беларуси, Кыргызстана и наших соотечественников. Последние занимались поиском лиц для оформления банковских карт, которые в последующем использовались в преступных целях", - рассказал Дюсетаев.

Аналогичные примеры участия в мошеннических схемах имеются, по его словам, в большинстве регионов страны.

"Хотелось бы предупредить о последствиях участия в таких сомнительных схемах. По стране уже имеются факты задержания соучастников преступлений, их действиям дана правовая оценка, они понесут наказание в соответствии с уголовным законодательством", - пообещал Дюсетаев.