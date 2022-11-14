В уголовном деле 15 эпизодов - столько жителей Костанайской области обманул 29-летний костанаец, который представлялся гражданином России. Общий ущерб составил около 10 млн тенге. Через телефоны доверчивых потерпевших подозреваемый оформил онлайн-кредиты: денежные и на покупку различных товаров.

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- Мужчина входил в доверие к незнакомым людям и представлялся иностранным жителем. Он рассказывал, что находится в затруднительном положении и остался без денег, - рассказал оперуполномоченный управления полиции г. Костаная Саят АСАНОВ - Злоумышленник просил у потерпевших реквизиты банковских счетов - якобы для того, чтобы его родственники перечислили ему деньги.

Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».