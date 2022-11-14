Штраф может составить 50 МРП, а повторное правонарушение повлечёт арест на 15 суток, передает Informburo.kz.

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В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов предложили увеличить штраф за лов рыбы запрещёнными орудиями в 2,5 раза, сообщил глава ведомства Сериккали Брекешев во время парламентского часа в мажилисе.

"Для снижения браконьерства предлагаем усилить ответственность в разрабатываемом проекте Кодекса об административных правонарушениях. В частности, это увеличение штрафа за лов рыбы запрещёнными орудиями с 20 до 50 МРП, за повторное нарушение в течение одного года – административный арест на 15 суток", – сказал он.

Также планируют запретить экспорт рыбы в охлаждённом и замороженном виде.



В министерстве считают, что нововведения:

загрузить мощности предприятий по переработке рыбы;

увеличить экспорт за счёт развития рыбоперерабатывающей сферы;

обеспечить выпуск рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью и рост деловой активности.

"Чтобы освоить морские виды рыб Каспийского моря (килька, сельдь, кефаль), на законодательном уровне необходимо решить вопрос приобретения морского флота с помощью льготного кредитования или лизинга и снизить тарифы на портовые услуги, так как суда рыболовного флота приравнивают по тарифам к нефтяным танкерам и сухогрузам. Это неподъёмно при невысоких ценах на продукцию из кильки", – сказал Сериккали Брекешев.

В министерстве также попросили 8 млрд тенге, чтобы оснастить рыбные инспекции в ближайшие три года и повысить эффективность борьбы с браконьерами.