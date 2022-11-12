Вчера, 11 ноября, в суде № 2 Костаная допросили Сабыржана КИЛЫМАНОВА, который обвиняется в крупном мошенничестве в сфере субсидирования АПК. Итогом реализации преступной схемы стал увод из бюджета почти 96 млн тенге, выплаченных в Костанайской области за фиктивную поставку семян картофеля.

Дело слушается с 14 сентября. Допрошены множество свидетелей из Карагандинской и Костанайской областей, столицы: главы КХ, которым обещали семена, посредники, через которых у крестьян брали ЭЦП и документы, чтобы подавать заявки через электронную платформу Qoldau, а также люди, которые обналичивали деньги.

Уже дал показания бывший специалист отдела семеноводства облсельхозуправления, из слов которого следовало, что любое КХ, даже не занимаясь возделыванием картофеля, но имея аттестат реализатора семян, могло получить субсидии. Жителя Шымкента Килыманова как раз и обвиняют в том, что он, будучи в сговоре с Ажмуратом Куйшиным из Нур-Султана, создал ТОО "Агропром Trade 2030", которое продавало несуществующие семена картофеля сорта Гала. И получало субсидии.

Куйшин осужден к 5 годам лишения свободы еще в феврале 2022 года. А Килыманова сначала не могли найти, но все-таки взяли под стражу в Шымкенте. Вину он не признавал и не признает.

11 ноября он доказывал суду, что никого из глав КХ, фигурирующих в качестве свидетелей, не знает, ни о каких переводах денег и о заключении договоров с ними никогда не говорил. К фирме "Агропром Trade 2030" отношения не имеет, ее создал Ажмурат Куйшин, а Килыманов у него просто работал некоторое время. Познакомились через соседа Килыманова, у которого тот иногда подрабатывал водителем. Сосед был компаньоном Куйшина.

- Куйшин предложил прибыльную работу... Я у него числился разнорабочим, позвали сначала грузчиком, потом разные поручения выполнял. И так как жил в офисе, отвечал иногда на телефонные звонки, - говорил подсудимый в ходе допроса.

По его словам, фирма поставляла разные семена, причем объемы Куйшин находил любые.

- А чем вы по жизни вообще занимались, чем до этого зарабатывали? - спросила прокурор Динара ИРГИЗБАЕВА.

- Выращивал арбузы, дыни, хлопок, - ответил Килыманов, - но это работа сезонная, свободное время оставалось.

На вопрос о заработках на новом месте ответил, что платили 300-250 тысяч тенге. За доставку клиентам семян арбузов однажды дали премию 500 000 тенге.

Куйшин предложил ему оформить ИП, но документы в Туркестане завернули.

В показаниях Килыманов не раз говорил, что боялся работы с документами. Образование у него - один класс, компьютером пользоваться не умеет, электронной почтой тоже. Знает, что на его имя кем-то в ТОО был открыт электронный адрес, но он попросил его закрыть. Однажды Куйшин предложил ему оформить на себя ТОО, обещал за это 6-8 млн тенге. Фирме грозили штрафы, Куйшин сказал, что их заплатит, но нужно на другого человека оформить. Килыманов отказался.

- Почувствовал неладное, - сказал он в суде.

Что касается разговоров с главами КХ, то утверждает, что все их он вел «под редакцией» Куйшина.

- Он мне говорил, что надо сказать, я так и делал. Писать не мог, я же не умею, отправлял голосовые. Если в них были какие-то указания, то со слов Куйшина, - сказал подсудимый.

- Вы работали водителем, говорите, что неграмотный. А как права получили? - спросила гособвинитель.

- Купил за 30 000, - ответил Килыманов.

Из всех разговоров по телефону он в суде припомнил разговор только с одним главой КХ, где упоминалась картошка.

- Ерден Сейтжанов звонил 5-6 раз, говорил, что приехала какая-то комиссия, и спрашивал, какой сорт им показать, - сказал подсудимый. - Куишев передал: пусть купит любого сорта картошку на базаре и покажет.

Впереди исследование судом письменных материалов дела, прения, приговор.

Фото Галины КАТКОВОЙ