Костанаец Булат БУКИНОВ воспитывает сына-инвалида. Уже несколько месяцев он судится с коллекторским агентством «Позитив Securities». В судах рассматривали два встречных иска: агентство просит взыскать задолженность, а Букинов - признать недействительным договор уступки прав требований, по которому АО «Народный банк Казахстана» передал остаток по кредиту в ТОО.

- Я с супругой воспитываю троих детей, - рассказал «НГ» Букинов. - Старшие дети здоровы, а 7-летний сын - инвалид. Мы, пока старшую учили, влезли в кредиты. Жена занимается ребенком, а я работаю трактористом, получаю в месяц около 200 000 тенге. Еще есть пенсия по инвалидности, но все равно большая часть средств уходит на сына.

«НГ» узнала об этом деле уже на стадии разбирательств в областном суде. В постановлении апелляционной коллегии указана хронология событий. Согласно документам, Букинов 10 декабря 2015 года взял в Народном банке займ на 36 месяцев - 900 000 тенге под 17% годовых. Какое-то время платил по займу, но из-за финансовых трудностей в 2017 году перестал погашать в полном размере. 13 декабря 2019 года банк заключил с коллекторским агентством договор уступки. На тот момент задолженность составляла 410 003 тенге. Взыскать долг пытались через нотариуса, но в итоге выяснять отношения пришлось в суде.

26 июня 2019 года вышел указ президента Касым-Жомарта Токаева «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан РК» - глава государства поручал правительству принять меры по погашению задолженностей в банках второго уровня. Букинов, как отец ребенка с инвалидностью, под этот указ попадал. Но есть нюанс.

- Ответчик, имея на 1 июня 2019 года просроченную задолженность перед банокм более 300 000 тенге, по всем установленным критериям подпадал под действие Указа и Правил, - пишет в решении от 26 июля 2022 года судья Жанар ШЕРИЕВА. - Вместе с тем на момент реализации указанных нормативных актов задолженность Букинова не была погашена за счет выделенных бюджетных средств. О том, что ответчик подпадает под условия Указа и Правил, банку было достоверно известно, поскольку при выходе на просрочку в 2017 году ответчик сообщал представителям банка, что является отцом ребенка-инвалида и находится в тяжелой жизненной ситуации.

Представитель банка в суде поясняла, что Букинову списали штрафы по договору в размере 70 000 тенге.

В суде также изучили показания представителя Министерства труда и соцзащиты населения РК. Она сообщила, что с июня по август 2019 года в рамках Указа президента составляли списки людей, которые могут претендовать на списание долгов. Букинов не был включен в эти списки, так как «отсутствовали сведения в информационной системе «Запись актов гражданского состояния».

Суд пришел к выводу, что долг не списали не по вине Букинова. Поэтому иск коллекторского агентства удовлетворили частично, сократив итоговую сумму долга до 110 000 тенге. То есть то, что не сделало государство, сделал за него суд первой инстанции.

- Мы в декабре 2019 года обращались в банк, что нам необходимо списать задолженность, - говорил Букинов "НГ", комментируя ход процесса в областном суде. - Но вместо того, чтобы списать долг, банк задним числом передал его коллекторскому агентству. Из-за простоя нам накапали проценты до 410 000 тенге.

Ни городской, ни областной суды оснований для признании сделки между банком и «Позитив Securities» недействительной, не нашли.

- Представленные АО «Народный банк Казахстана» сведения по движению средств по счету подтверждают образование задолженности в размере 410 000 тенге, в связи с чем оснований для проведения экспертизы банковского займа нет, - резюмирует судья облсуда Елена СЛОБОДЯНИК. - Притязания Букинова на полное списание задолжности по договору банковского займа от 10 декабря 2015 года не основаны на законе, в связи с чем не подлежат удовлетворению.

Получается, что если бы не ошибка госорганов при списании долга, то Букинов сейчас не остался с долгом перед коллекторами. При этом Букинов утверждает, что даже после судебных разберательств его данных в информационной системе «Запись актов гражданского состояния» по-прежнему нет.

Фото Георгия ГОВОРОВА