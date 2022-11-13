В Минпросвещения считают, что это позволит расширить выбор продуктов для качественного питания школьников, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Министерство просвещения опубликовало проект приказа, который исключает требование о том, чтобы как минимум 60% используемых продуктов в школьных столовых были казахстанского производства.

По действующим правилам организации питания школьников, в техническом задании, договоре должны указываться требования к потенциальным поставщикам о приобретении не менее 60% продуктов питания отечественного производства. Основанием для исключения этого пункта указывается возможность расширить выбор продуктов питания для организации качественного питания школьников, разнообразить меню столовых и устранить барьеры на внутреннем рынке.

Кроме этого, согласно документу, в школах создадут условия для того, чтобы учащиеся могли приносить еду из дома.

Проект приказа находится на публичном обсуждении до 25 ноября.